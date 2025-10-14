Η Κομισιόν εγκρίνει υπό όρους την εξαγορά της Spirit από τη Boeing

Την εξαγορά της Αμερικανικής Spirit AeroSystems από τη Αμερικανική Boeing ενέκρινε η Κομισιόν, υπό τον όρο ότι η Boeing θα αποχωρίσει τις δραστηριότητες της Spirit που προμηθεύουν αεροδομές στην Ολλανο-γαλλική Airbus, συμπεριλαμβανομένων της μονάδας στη Μαλαισία προς την Airbus και την Μαλαισιανή CTRM, αντίστοιχα, σύμφωνα με το κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων.

Η απόφαση στοχεύει στην αποφυγή μείωσης του ανταγωνισμού στις αγορές αεροδομών και μεγάλων εμπορικών αεροσκαφών, όπου η Boeing θα μπορούσε να περιορίσει τις προμήθειες προς την Airbus ή να αξιοποιήσει ευαίσθητες πληροφορίες της.

«Η Spirit είναι ένας σημαντικός προμηθευτής αεροδομών για κατασκευαστές μεγάλων εμπορικών αεροσκαφών, όπως η Boeing και η Airbus. Ανησυχούσαμε ότι, εξαγοράζοντας τη Spirit, η Boeing θα είχε κίνητρο να σταματήσει ή να περιορίσει τις προμήθειες προς τον ανταγωνιστή της, την Airbus, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και σε δυσκολία εύρεσης ανταλλακτικών για μεγάλα εμπορικά αεροσκάφη, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι επιβάτες να αντιμετωπίσουν υψηλότερα κόστη εισιτηρίων», δήλωσε σχετικά η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Δίκαιη, Καθαρή και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο, «Οι δεσμεύσεις της Boeing θα διασφαλίσουν τον ανταγωνισμό σε αυτήν την κρίσιμη αγορά, θα επιτρέψουν την είσοδο ενός νέου ανταγωνιστή και θα εξασφαλίσουν ότι οι κατασκευαστές εμπορικών αεροσκαφών θα λαμβάνουν τα απαραίτητα εξαρτήματα σε ανταγωνιστικές τιμές.»

Συγκεκριμένα, η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι, μετά τη συγχώνευση, η νέα οντότητα θα είχε τη δυνατότητα και το κίνητρο να σταματήσει την προμήθεια αεροδομών ή να επιδεινώσει τους όρους προμήθειας προς τους κατασκευαστές μεγάλων εμπορικών αεροσκαφών, ιδίως προς την Airbus. Επιπλέον θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την Airbus και να τις αξιοποιήσει προς όφελός της.

Για την αντιμετώπιση των ανταγωνιστικών ανησυχιών, η Boeing δεσμεύτηκε να αποχωρήσει από όλες τις επιχειρήσεις της Spirit που προμηθεύουν την Airbus με αεροδομές, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων περιουσιακών στοιχείων και προσωπικού, προς την Airbus, και επιπλέον από τη μονάδα της Spirit στη Μαλαισία.

Η Επιτροπή, μετά από θετική αξιολόγηση των δεσμεύσεων και δοκιμασία της αγοράς, έκρινε ότι η συμφωνία δεν θα δημιουργήσει πλέον ανταγωνιστικά προβλήματα. Η Airbus και η CTRM εγκρίθηκαν ως κατάλληλοι αγοραστές, ενώ ένας ανεξάρτητος επιτρόπος θα εποπτεύει την εφαρμογή των δεσμεύσεων.

Στην απόφασή της, η Επιτροπή ενέκρινε την Airbus και την CTRM ως κατάλληλους αγοραστές για τις αποχωριζόμενες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κάθε εταιρεία πληροί τα σχετικά κριτήρια, καθώς είναι ανεξάρτητη και μη συνδεδεμένη με τη Boeing και τη Spirit, ενώ διαθέτει τους οικονομικούς πόρους, την αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία, καθώς και το κίνητρο και τη δυνατότητα να διατηρήσει και να αναπτύξει κάθε αποχωριζόμενη επιχείρηση ως βιώσιμη και ενεργή ανταγωνιστική δύναμη.