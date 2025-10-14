«Η ανισότητα είναι… σκόπιμη»

Καθώς Βρυξέλλες, συντηρητικές κυβερνήσεις και οικονομικές ελίτ υφαίνουν ένα νέο κοστούμι λιτότητας για τους λαούς της Ε.Ε. με πρόσχημα τις υψηλές αμυντικές ανάγκες, οι Ευρωπαίοι δισεκατομμυριούχοι συνεχίζουν ανενόχλητοι το παιχνίδι της υπερσυσσώρευσης αυξάνοντας τον πλούτο τους πάνω από 400 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η τάξη των Ευρωπαίων δισεκατομμυριούχων -σύμφωνα με πρόσφατο ενημερωτικό έγγραφο της Oxfam- έχει προσθέσει φέτος 39 νέα μέλη αυξάνοντας τον αριθμό τους με ρυθμό-ρεκόρ σε περίπου 500. Τον τελευταίο χρόνο κάθε 9 ημέρες ξεπετάγεται -κατά μέσο όρο- στην Ενωση ένας νέος δισεκατομμυριούχος. Στους πρώτους έξι μήνες του έτους, όλοι μαζί οι δισεκατομμυριούχοι της Ε.Ε. αύξησαν κατά μέσο όρο τον συνολικό πλούτο τους με ρυθμό 2 δισ. ευρώ ημερησίως.

Αυτή η ακραία συγκέντρωση πλούτου συμβαίνει, σύμφωνα με τη γνωστή ΜΚΟ που μάχεται κατά της φτώχειας, ενώ εκατομμύρια Ευρωπαίοι αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα καθώς η κρίση του κόστους ζωής έχει διαβρώσει τους μισθούς τους και οι κυβερνήσεις εκτρέπουν πόρους από τις δημόσιες υπηρεσίες προς την άμυνα. Συμβαίνει σε μια εποχή κατά την οποία ο ένας στους πέντε Ευρωπαίους είναι αντιμέτωπος με τη φτώχεια και τον αποκλεισμό.

Η ολοένα και επιδεινούμενη κρίση ανισότητας έχει αποτέλεσμα το πλουσιότερο 1% της Ε.Ε. να κατέχει πια σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού πλούτου, ενώ από την άλλη πλευρά το φτωχότερο μισό του πληθυσμού μόλις το 3%. Συνολικά, οι 3.600 πλουσιότεροι άνθρωποι της Ενωσης κατέχουν τόσο πλούτο όσο τα φτωχότερα 181 εκατομμύρια των Ευρωπαίων, αριθμός που ισοδυναμεί με τους πληθυσμούς της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας μαζί.

«Αυτή η ανισότητα», όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Chiara Putaturo, ειδικός της Oxfam για τα ευρωπαϊκά θέματα φορολογίας, «δεν είναι τυχαία, είναι σκόπιμη».

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. μείωσαν τη φορολογία των πλουσιότερων Ευρωπαίων και των εταιρειών, αφήνοντας τους απλούς ανθρώπους να πληρώσουν το τίμημα. Σήμερα, πάνω από το 80% των φορολογικών εσόδων στην Ε.Ε. προέρχεται από φόρους που βαρύνουν κυρίως τους απλούς πολίτες, ενώ οι πλουσιότεροι μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κενά στη φορολογική νομοθεσία, τους φορολογικούς παραδείσους και τα ειδικά καθεστώτα για να πληρώνουν χαμηλότερους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές από αυτούς που καταβάλλουν οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, το πλουσιότερο 1% καταβάλλει μόνο το 23% των εισοδημάτων του σε φόρο, το μισό από αυτό που συνεισφέρουν αντίστοιχα οι υπόλοιποι πολίτες.

«Σήμερα, πάνω από το 80% των φορολογικών εσόδων στην Ε.Ε. προέρχεται από φόρους που βαρύνουν κυρίως τους απλούς πολίτες, ενώ οι πλουσιότεροι μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κενά στη φορολογική νομοθεσία, τους φορολογικούς παραδείσους και τα ειδικά καθεστώτα για να πληρώνουν χαμηλότερους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές από αυτούς που καταβάλλουν οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί»

«Δεκαετίες φορολογικών περικοπών για τους πλούσιους και τις εταιρείες είχαν αποτέλεσμα οι υπερπλούσιοι να πληρώνουν αναλογικά λιγότερους φόρους από τους απλούς πολίτες, διαβρώνοντας τη Δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή», αναφέρει η έκθεση υπογραμμίζοντας ότι από 9 χώρες στη δεκαετία του 1990, φόρο πλούτου στην Ε.Ε. έχει σήμερα μόνο η Ισπανία. «Η έλλειψη εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ε.Ε. τροφοδοτεί επιθετικό φορολογικό ανταγωνισμό και επιτρέπει στους υπερπλούσιους να επιλέγουν το πιο ευνοϊκό καθεστώς για να ελαχιστοποιήσουν τη φορολογική τους συνεισφορά. Πρόκειται για πολιτική επιλογή και κατά συνέπεια πρόβλημα που μπορεί να λυθεί. Η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της πρέπει επειγόντως να ξαναγράψουν τους φορολογικούς κανόνες για να διασφαλίσουν ότι οι πλουσιότεροι πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους».

Η Οxfam ζητά τολμηρές μεταρρυθμίσεις, όπως έναν πανευρωπαϊκό ή εθνικό φόρο επί των υπερπλούσιων καθώς και μηχανισμούς διαφάνειας, όπως για παράδειγμα ένα μητρώο περιουσιακών στοιχείων της Ε.Ε., για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών αναγκών, της δράσης για το κλίμα και της ανάπτυξης.

Η έκθεση εκτιμά ότι ένας φόρος περιουσίας έως και 5% στους εκατομμυριούχους και τους δισεκατομμυριούχους ολόκληρης της Ε.Ε. θα μπορούσε να αποφέρει ετήσια έσοδα 286,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, «αρκετά για να χρηματοδοτήσουν τις ετήσιες ανάγκες του προτεινόμενου νέου μακροπρόθεσμου κοινοτικού προϋπολογισμού». Επίσης ο τερματισμός των επιζήμιων και σπάταλων φορολογικών πολιτικών που ευνοούν τους υπερπλούσιους θα εξοικονομούσε περί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

«Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. μπορούν είτε να συνεχίσουν την πορεία της λιτότητας και της επιδείνωσης της ανισότητας είτε να οικοδομήσουν μια πιο δίκαιη και ανθεκτική Ευρώπη φορολογώντας τον ακραίο πλούτο και τους υπερπλούσιους. Σε αυτές τις εποχές πρωτοφανούς κρίσης, η Oxfam καλεί την Ευρωπαϊκή Ενωση και τα κράτη-μέλη της να ενεργήσουν με τόλμη: η φορολόγηση των υπερπλούσιων δεν είναι ριζοσπαστική. είναι κοινή λογική, υποστηριζόμενη από την κοινή γνώμη και τα οικονομικά στοιχεία. Οι άνθρωποι και ο πλανήτης δεν μπορούν να περιμένουν άλλο», καταλήγει η ΜΚΟ.