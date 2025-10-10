Κομισιόν: 50 εκατ. ευρώ για χώρες χτυπημένες από κακοκαιρία - «Εκτός» η Ελλάδα

Έκτακτη στήριξη για τους αγρότες στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για την παροχή σχεδόν 50 εκατομμυρίων ευρώ από το γεωργικό αποθεματικό για την υποστήριξη των καλλιεργητών φρούτων, ξηρών καρπών και λαχανικών στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Οι αγρότες σε αυτά τα κράτη μέλη υπέστησαν πρόσφατα σημαντικές ζημιές από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

Παρόλο που και στην Ελλάδα οι αγρότες είχαν υποστεί ζημίες από ακραία καιρικά φαινόμενα, η χώρα μας δεν έχει λαμβάνειν χρήματα από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. H τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε διεκδικήσει και λάβει το ποσό των 43,1 εκατ. ευρώ ήταν το 2023.

Μετά την έγκριση από τα κράτη μέλη, η πρόταση της Επιτροπής διαθέτει 7,4 εκατομμύρια ευρώ στη Βουλγαρία, 10,8 εκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία, 4,2 εκατομμύρια ευρώ στη Λετονία, 1,1 εκατομμύριο ευρώ στη Λιθουανία, 14,8 εκατομμύρια ευρώ στην Πολωνία και 11,5 εκατομμύρια ευρώ στη Ρουμανία. Αυτές οι χώρες μπορούν να συμπληρώσουν αυτήν την υποστήριξη της ΕΕ έως και 200% με εθνικά κεφάλαια.

Και στα έξι κράτη μέλη, οι όψιμοι παγετοί, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ακολουθήθηκαν από χαλάζι ή έντονη βροχή, κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα των συγκομιδών φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών και σπόρων.

Την άνοιξη του 2025, η Βουλγαρία είδε ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που ξεκίνησαν με θερμές θερμοκρασίες τον Φεβρουάριο, προκαλώντας την πρόωρη ανθοφορία των οπωροφόρων δέντρων. Το κρύο και ο παγετός που ακολούθησαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο προκάλεσαν ζημιές σε πολλές καλλιέργειες, ιδιαίτερα σε αμύγδαλα, μήλα, βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, αχλάδια, δαμάσκηνα και καρύδια.

Στη Λετονία, ο ζεστός καιρός του Απριλίου ακολουθήθηκε από παγετό και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες κατέστρεψαν οπωροφόρα δέντρα, μούρα και λαχανικά, καθώς και καλλιέργειες με σπόρους όπως μπιζέλια, κολοκύθες και λινάρι.

Η Λιθουανία αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα: η πρώιμη ζέστη έκανε τις καλλιέργειες να αναπτυχθούν πιο γρήγορα, αλλά ο μεταγενέστερος παγετός τον Απρίλιο και τον Μάιο προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε μήλα, σταφίδες, μούρα, κεράσια, αχλάδια και δαμάσκηνα.

Στην Ουγγαρία, ο παγετός τον Απρίλιο και τον Μάιο έπληξε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, καταστρέφοντας μήλα, βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, αχλάδια και κυδώνια. Η Πολωνία αντιμετώπισε παρατεταμένους παγετούς τον Απρίλιο και τον Μάιο και στη συνέχεια ισχυρές χαλαζοπτώσεις, οι οποίες έπληξαν μούρα, σταφίδες, βύσσινα και αγγούρια. Η Ρουμανία επηρεάστηκε επίσης από όψιμους παγετούς που πάγωσαν μπουμπούκια και άνθη, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στην παραγωγή φρούτων.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αυτού του έκτακτου μέτρου, είναι σημαντικό οι δικαιούχοι να λάβουν γρήγορα την έκτακτη οικονομική στήριξη. Οι πληρωμές προς τους αγρότες για την έκτακτη οικονομική στήριξη προς τη Βουλγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από τις 30 Απριλίου 2026.