Πληθαίνουν τα καμπανάκια για τη μεγάλη «φούσκα» της ΑΙ

Καμπανάκι χτυπά και η Τράπεζα της Αγγλίας για τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και τον κίνδυνο να σκάσει με πάταγο προκαλώντας έντονους κραδασμούς στα χρηματιστήρια και το σύνολο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η επιτροπή οικονομικής πολιτικής (FPC) της κεντρικής τράπεζας της Βρετανίας άναψε κόκκινο φως στην τελευταία συνεδρίασή της για τον αυξημένο κίνδυνο «απότομης διόρθωσης» στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης η FPC τονίζει ότι «οι τρέχουσες αποτιμήσεις της χρηματιστηριακής αγοράς δείχνουν –με βάση μια μια σειρά μέτρων– υπερβολικά υψηλές, ειδικά για τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αυξανόμενη συγκέντρωση στους δείκτες της αγοράς, αφήνει τις χρηματιστηριακές αγορές ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε περίπτωση που οι προσδοκίες γύρω από την επίδραση της AI αποδειχθούν λιγότερο αισιόδοξες».

Πληθώρα SOS

Υπάρχει κίνδυνος, ανέφερε η επιτροπή, η «απογοητευτική» πρόοδος στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ή στην υιοθέτησή της ή ακόμα ο υψηλός ανταγωνισμός να οδηγήσουν σε χαμηλότερες αποτιμήσεις σε ολόκληρο τον τομέα. Τις αποτιμήσεις θα μπορούσαν να επιδεινώσουν ακόμα τυχόν εμπόδια στις αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας, δεδομένων και εμπορευμάτων ιδίως για όσες εταιρείες αναμένεται να επωφεληθούν από τις μεγαλύτερες επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι προειδοποιήσεις της βρετανικής κεντρικής τράπεζας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχονται από έναν θεσμικό φορέα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επονται πληθώρας ανάλογων SOS από αναλυτές και ειδικούς της αγοράς. Μεταξύ αυτών και η ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών MacroStrategy Partnership που ισχυρίστηκε σε σημείωμά της την περασμένη Παρασκευή ότι η φούσκα της AI είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 17 φορές μεγαλύτερη από τη φούσκα των εταιρειών ίντερνετ (dot.com) στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και 4 φορές μεγαλύτερη από τη φούσκα των ακινήτων που οδήγησε στο κραχ του 2008 και τη Μεγάλη Υφεση.

Ενας εκ των αναλυτών της MacroStrategy, ο Julien Garran –πρώην ανώτερο στέλεχος της ελβετικής UBS– υποστηρίζει ότι οι εταιρείες έχουν υπερεκτιμήσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) AI και παρέθεσε δεδομένα που δείχνουν ότι το ποσοστό υιοθέτησης αυτών από τις μεγάλες επιχειρήσεις έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται.

Πιστεύει επίσης ότι η ναυαρχίδα των LLM ChatGPT μπορεί να έχει ήδη «χτυπήσει τοίχο» με την τελευταία της κυκλοφορία, η οποία, όπως είπε, δεν έχει επιφέρει αισθητά καλύτερη απόδοση από τις προηγούμενες κυκλοφορίες, παρά το γεγονός ότι κοστίζει 10 φορές περισσότερο. Προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του σκάσιμου της φούσκας ΑΙ στην οικονομία θα μπορούσαν να είναι τρομερές.

Σε ανάλογο μήκος κύματος ο Dario Perkins, κορυφαίο στέλεχος της συμβουλευτικής ΤS Lombard, προειδοποίησε ότι τα ολοένα και μεγαλύτερα τεράστια χρέη που επωμίζονται οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στον αγώνα τους για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης θυμίζουν τα ανάλογα χρέη των εταιρειών στη διάρκεια της φούσκας dotcom και των subprime στεγαστικών δανείων.

Χτύπησε καμπανάκι για τον ισχυρισμό των μεγάλων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας ότι «δεν τους νοιάζει η απόδοση της επένδυσής τους στην παρούσα φάση, καθώς βρίσκονται σε αγώνα δρόμου», λέγοντας ότι αυτός αποτελεί από μόνος του κόκκινο πανί.

Οι κολοσσοί υψηλής τεχνολογίας επενδύουν τεράστια ποσά για την κατασκευή ημιαγωγών, κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων εκτιμάται από τη McKinsey ότι θα ξεπεράσει πιθανότατα τα 5,2 τρισ. δολάρια στην επόμενη πενταετία.

Ο Τζεφ Μπέζος

Ο Πέρκινς, από την πλευρά του, διαμηνύει ότι το τέλος της φούσκας βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο τέλος του κύκλου της παρά στην αρχή της. «Είμαστε πιο κοντά στο 2000 παρά στο 1995», αναφέρει παρομοιάζοντας τη σημερινή φούσκα με αυτήν των dot.com, το σκάσιμο της οποίας εξανέμισε μεταξύ 2000 και 2002 χρηματιστηριακή αξία 5 τρισ. δολαρίων.

Για φούσκα μίλησε, τέλος, τις τελευταίες ημέρες και ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος της Amazon Τζεφ Μπέζος, λέγοντας ότι, παρά τις πιθανές ζημιές στις επενδύσεις, η τεχνολογία αυτή καθαυτή θα αποφέρει τεράστια οφέλη για την κοινωνία. Η Amazon έχει ήδη ρίξει 8 δισ. δολάρια στην ΑΙ και ετοιμάζεται να επενδύσει ακόμα περισσότερα.