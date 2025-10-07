Στροβιλίζονται οι αγορές

Στη δίνη των πολιτικών εξελίξεων σε Γαλλία και Ιαπωνία στροβιλίστηκαν χθες οι διεθνείς αγορές, με έκδηλη την ανησυχία των επενδυτών για την ικανότητα των πολιτικών των δύο χωρών να αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους.

Στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, η παραίτηση του πρωθυπουργού, Σεμπαστιέν Λεκορνί, μόλις 14 ώρες από τον διορισμό του υπουργικού του συμβουλίου, βύθισε το Χρηματιστήριο και εκτόξευσε το κόστος δανεισμού. Στο άκουσμα της κατάρρευσης της κυβέρνησης το Χρηματιστήριο του Παρισιού βυθίστηκε έως και 2,2% χαμηλότερα -πριν περιορίσει αργά το απόγευμα τις απώλειές του περί το 1,2%- με μεγαλύτερα θύματα τις μεγάλες τράπεζες της Γαλλίας BNP Paribas, Societe Generale και Credit Agricole, οι τίτλοι των οποίων κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά απώλειες μεταξύ 4% και 5%. Ομοίως οι γαλλικές μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα καταγράφοντας πτώση 2,6% ενώ και άλλες ευρωπαϊκές αγορές δεν έμειναν αλώβητες.

Το ευρώ, το οποίο έχει αντέξει μεγάλο μέρος της πολιτικής αναταραχής της Γαλλίας τον τελευταίο χρόνο, υποχώρησε κατά 0,7% στα 1,1665 δολάρια. Οι αποδόσεις των δεκαετών γαλλικών ομολόγων που αποτελούν τίτλους αναφοράς αυξήθηκαν σχεδόν κατά 9 μονάδες βάσης, σε 3,59%. Αυτό εκτόξευσε το σπρεντ αυτών με τα γερμανικά ομόλογα στις 86,54 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Ιανουάριο. Το σπρεντ των δύο τίτλων είχε χτυπήσει το υψηλότερο επίπεδό του -90 μονάδες βάσης- τον περασμένο Νοέμβριο.

Επίσης τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS) -χρηματοπιστωτικά παράγωγα που αντικατοπτρίζουν το κόστος ασφάλισης έναντι του ενδεχομένου κρατικής χρεοκοπίας- αυξήθηκαν στις 41 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Απρίλιο. Η αναταραχή αντικατοπτρίζει την ανησυχία των δυνάμεων της αγοράς για την αδυναμία επιβολής πολιτικών λιτότητας και ψήφισης ενός ανάλογου προϋπολογισμού από κόμματα που απαρτίζουν το σημερινό Κοινοβούλιο. Οι αγορές εστιάζουν στο δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας, το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από το όριο 3% της Ε.Ε. και το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη. Οι υψηλότερες δαπάνες για ασφάλεια, άμυνα και υποδομές που υιοθετούν αμάσητα οι Ευρωπαίοι ηγέτες μεγεθύνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα της Γαλλίας στο άμεσο μέλλον, ενώ τόσο ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όσο και οι τρεις πρωθυπουργοί που κυβέρνησαν τον τελευταίο χρόνο αρνούνται πεισματικά μια εναλλακτική λύση για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, όπως η πρόταση του οικονομολόγου Γκαπριέλ Ζουκμάν για μεγαλύτερη φορολόγηση των υπερπλουσίων.

Από την άλλη πλευρά, «η μεγαλύτερη ανησυχία για την αγορά είναι στην πραγματικότητα», σύμφωνα με τον Μάικλ Μπράουν, στρατηγικό αναλυτή της Pepperstone, «τι θα ακολουθήσει, διότι αν ο Μακρόν αποφασίσει να διορίσει έναν άλλο πρωθυπουργό, αυτός θα είναι ο έκτος πρωθυπουργός σε δύο χρόνια». Και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ίδιο κατακερματισμό και τα ίδια προβλήματα στο Κοινοβουλιο όταν θα επιχειρήσει να περάσει τον προϋπολογισμό του.

Σε αντίθεση με την αγορά του Παρισιού, το Χρηματιστήριο του Τόκιο πέταξε χθες στα ύψη, με τον δείκτη Nikkei να ξεπερνά για πρώτη φορά στην ιστορία του τις 48.000 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 4,75%. Αιτία, η εκλογή της υπερσυντηρητικής Σανάε Τακαΐτσι στην ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος έναντι του μετριοπαθούς Σινιτζίρο Κοϊζούμι. Η 64χρονη Τακαΐτσι, που φέρεται ότι πολύ σύντομα θα αποτελέσει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην Ιαπωνία, θεωρείται πολύ πιο ένθερμη στις πολιτικές ανάπτυξης και την αγορά και αυτό, όπως πιστεύουν αρκετοί παίκτες, θα προσφέρει «περισσότερο καύσιμο στην ιαπωνική και τις υπόλοιπες ασιατικές κεφαλαιαγορές». Στο άκουσμα της εκλογής της, οι προβλέψεις της αγοράς για αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας αυτόν τον μήνα επηρέασαν αρνητικά το γεν που υποχώρησε χθες έως και 2% έναντι του δολαρίου, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο, καθώς και σε ιστορικό χαμηλό έναντι του ευρώ. Επίσης οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων χτύπησαν ιστορικό υψηλό. Η Τακαΐτσι είχε επικρίνει πριν από έναν χρόνο την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια ως «ηλίθια». Εν τω μεταξύ ο χρυσός χτύπησε ακόμα ένα ρεκόρ χθες, στα 3.944 δολάρια, καθώς το shutdown στις ΗΠΑ μπήκε στην 6η ημέρα.