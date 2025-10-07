Κριτική στήριξη στα νέα «πράσινα» καύσιμα της ναυτιλίας

Στην έδρα του ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) στο Λονδίνο θα συνεδριάσει η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) για τη 2η έκτακτη σύνοδό της, από τις 14 έως τις 17 Οκτωβρίου. Η σύνοδος θεωρείται καθοριστική για τον κλάδο της ναυτιλίας, καθώς αναμένεται να εξετάσει και να υιοθετήσει επίσημα τους νέους κανονισμούς του σχεδίου Net Zero Framework (NZF), οι οποίοι εγκρίθηκαν από την MEPC τον περασμένο Απρίλιο, που περιλαμβάνει δύο κομβικά μέτρα: Την καθιέρωση ενός υποχρεωτικού παγκόσμιου προτύπου καυσίμων για τη ναυτιλία και ενός παγκόσμιου μηχανισμού τιμολόγησης, με καθορισμένες τιμές στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπουν τα πλοία. Οι ρυθμίσεις θα είναι υποχρεωτικές για όλα τα ποντοπόρα πλοία άνω των 5.000 κόρων ολικής χωρητικότητας (GT) που σύμφωνα με τον ΙΜΟ, εκπέμπουν το 85% των συνολικών εκπομπών CO2 από τη διεθνή ναυτιλία και η έναρξη ισχύος τοποθετείται 16 μήνες μετά την υιοθέτησή τους. Τα πλοία κάτω των 5.000 GT δεν καλύπτονται προς το παρόν.

Υπενθυμίζεται ότι η απανθρακοποίηση του κλάδου έχει προκαλέσει ντόμινο αντιδράσεων και διαφωνιών. Πρόσφατα 16 μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, ανάμεσά τους και ελληνικών συμφερόντων, με κοινή δήλωσή τους εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους σχετικά με το NZF, όπως έχει οριστεί έως σήμερα, και κατέθεσαν την άποψη ότι πριν από την υιοθέτησή του απαιτούνται θεμελιώδεις τροποποιήσεις. Αναγνώρισαν ωστόσο την αναγκαιότητα ενός παγκόσμιου πλαισίου για τον ναυτιλιακό κλάδο, αλλά σημείωσαν ότι το υφιστάμενο περιεχόμενο του NZF στερείται ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων και, το πιο σημαντικό, στερείται τα μεταβατικά σημεία ελέγχου διαθεσιμότητας των νέων καυσίμων.

Η θέση της Ελλάδας

Σχετικά με την επίσημη θέση της Ελλάδας, μέλος της Α’ Κατηγορίας του Συμβουλίου του ΙΜΟ, αυτή είχε εκφραστεί αρκετές φορές από τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, που στα περισσότερα σημεία συμφωνεί με την Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), ωστόσο την επανέλαβε και χθες, μιλώντας στη Ναυτιλιακή Σύνοδο της Κύπρου. «Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία, περιβαλλοντικά και οικονομικά. Για να γίνει αυτό, οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα», τόνισε. Αναφερόμενος στη μετάβαση προς την «πράσινη» ναυτιλία, μίλησε και πάλι για το LNG, επισημαίνοντας ότι αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως «μεταβατικό καύσιμο», καθώς έχει αποδείξει την αξιοπιστία του, ενώ υποστήριξε ότι ακόμη «δεν έχουμε τα καύσιμα μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών, ούτε καν για να προσεγγίσουμε τους στόχους μείωσης της ερχόμενης δεκαετίας».

«Συμφωνούμε στο πλαίσιο, αλλά θέλουμε ρεαλισμό», είπε αναφερόμενος στο πλαίσιο του ΙΜΟ, επισήμανε ότι «ο ναυτιλιακός κλάδος επιζητεί παγκόσμια μέτρα, αλλά δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε τιμωρητικά. Αντίθετα, θα πρέπει να του δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία, με συμβατό τρόπο, ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμος και να συνεισφέρει στο παγκόσμιο εμπόριο και στην απασχόληση». Τέλος, εμφανίστηκε ενωτικός λέγοντας: «Δουλειά τώρα, όλοι μαζί. Να καθορίσουμε πώς θα προσαρμοστεί κατάλληλα η συμφωνία του ΙΜΟ, ώστε να υπηρετεί το κοινό συμφέρον. Οχι τιμωρία, αλλά επιδίωξη της βιώσιμης ναυτιλίας με όλες τις έννοιες, οικονομική και περιβαλλοντική, με καθαρούς κανόνες».