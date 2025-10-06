Σε ισχύ από 1η Νοεμβρίου ο δασμός 25% του Τραμπ για τα φορτηγά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social πως η επιβολή δασμού σε εισαγόμενα βαρέα φορτηγά οχήματα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου. Το μέτρο που –σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο– αποφασίστηκε για λόγους «εθνικής ασφαλείας», αποσκοπεί στην υποστήριξη των αμερικανικών κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.
Μένει να διαπιστωθεί πώς η επιβολή δασμού σε εισαγωγές φορτηγών θα ενταχθεί σε υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με τον Καναδά, το Μεξικό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ είχε γνωστοποιήσει στις 26 Σεπτεμβρίου την πρόθεσή του να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί στις αρχές Νοεμβρίου για τη νομιμότητα των τελωνειακών δασμών που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσινγκτον έκρινε στα τέλη του Αυγούστου ότι πολλοί από τους «ανταποδοτικούς» τελωνειακούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ επιβλήθηκαν παράνομα, ωστόσο διατήρησε σε ισχύ τα μέτρα αυτά έως ότου αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας