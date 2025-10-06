Θέλουν να ρίξουν τους τόνους - Παραμένει το χάσμα για το καλώδιο

Δεν χαλάνε οι φιλίες για ένα καλώδιο... το οποίο ωστόσο είναι έτοιμο να «κοπεί».

Μια αίσθηση «deja vu» αφήνει η τελευταία αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την περιβόητη ηλεκτρική διασύνδεση, καθώς μετά από τις εμπρηστικές δηλώσεις που προμηνύουν «ναυάγιο» του έργου, ήρθαν πυροσβεστικές διαβεβαιώσεις «φιλίας» μεταξύ των δύο κρατών.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, «ορμώμενος» από τις σημερινές κατευναστικές δηλώσεις του κ. Χριστοδουλίδη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αυτοί που είδαν πανικό ζουν σε άλλη χώρα...οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου ήταν, είναι και θα είναι ισχυρές. Δεν πρόκειται να διαταραχθούν. Ήταν σαφής και ο Κύπριος Πρόεδρος. Η Ελλάδα με την Κύπρο είναι στο καλύτερο σημείο από ποτέ».

Κάτι παρεμφερές είχε συμβεί και όταν ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ είχε δηλώσει πως το έργο είναι μη βιώσιμο, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, αλλά τα πνεύματα «ηρέμησαν» όταν ο Κύπριος Πρόεδρος με τον Έλληνα πρωθυπουργό εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση «συμφιλίωσης» από την παρουσία τους στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Παραμένει ενεργό το «μέτωπο» του καλωδίου

Παρά τις διαβεβαιώσεις πως δεν χαλάνε οι φιλίες για ένα... καλώδιο, οι εκκρεμότητες και η διχογνωμία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ενεργές.

Η κυπριακή πλευρά φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ, Μανούσο Μανουσάκη, κάτι που φάνηκε από την σκληρή ανακοίνωση του Κύπριου προέδρου, που τον κατονόμαζε, στην οποία τόνιζε πως δεν εκβιάζεται η κυπριακή κυβέρνηση, με αφορμή ρεπορτάζ κυπριακής εφημερίδας.

Παράλληλα, η κυπριακή κυβέρνηση φαίνεται να στηρίζει τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνό, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε ανάψει «φωτιές» για το θέμα.

Ωστόσο, για την Αθήνα, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, το «αγκάθι» στο όλο θέμα είναι ο κ. Κεραυνός καθώς «αμφισβητεί διαρκώς τη βιωσιμότητα του έργου».

Πέρα από όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση τάχθηκε στο πλευρό του ΑΔΜΗΕ, καθώς και των αξιώσεών του επί του έργου.

Ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα σήμερα δήλωσε πως η ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει (το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο), απαντώντας εμμέσως στον Κύπριο πρόεδρο και τις καταγγελίες του.

Τα ίδια επανέλαβε και ο κ. Μαρινάκης, παραπέμποντας στις δηλώσεις του υπουργού Ενέργείας και προσθέτοντας μάλιστα πως «μιλάμε για συγκεκριμένο έργο το οποίο θα προχωρήσει υπό τον όρο να προχωρήσουν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια. Είναι έργο που θα ωφελήσει την Κύπρο. Τα χρήματα δεν μπορεί να είναι μόνο πίσω από τη μία πλευρά».

Υπενθυμίζεται πως ο ΑΔΜΗΕ, απαντώντας στο ρεπορτάζ του κυπριακού μέσου, διέψευδε τα περί «εκβιασμών» αλλά επέμενε στις αξιώσεις του ελληνικού Διαχειριστή Ενέργειας επί της ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου).

Το ίδιο στην ουσία έπραξαν τόσο ο κ. Παπασταύρου όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι που συνεπάγεται πως η τύχη του έργου παραμένει στον αέρα.