Η παραίτηση Λεκορνί ταράζει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποχωρεί κατά 0,2% ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 • Πτώση κατά 1,8% του γαλλικού χρηματιστηρίου • Οι γαλλικές τράπεζες καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες • Αιφνιδιάστηκαν με την απόφαση του Λεκορνί οι χρηματιστηριακοί παράγοντες.

Πολιτικό σεισμό αλλά και οικονομικούς τριγμούς προκάλεσε η αναπάντεχη παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί, λίγες μόλις ώρες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησής του, από τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 στις 12:20 καταγράφει πτώση 0,2%, μετά από πέντε συνεχόμενες ημέρες θετικών αποδόσεων την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης ιστορικού υψηλού κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες υποχωρούν κατά 2,13%.

Την ίδια στιγμή το χρηματιστήριο του Παρισίου (CAC 40) έχει υποχωρήσει κατά 1,8% την ίδια ώρα, ενώ η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 3,58%.

Το «μάρμαρο» το πληρώνουν κυρίως οι γαλλικές τράπεζες, καθώς οι Societe Generale, BNP Paribas και Credit Agricole σημειώνουν απώλεις μεταξύ του 5%-6%.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός, που είθισται να εκτοξεύεται σε περιόδους αστάθειας και αβεβαιότητας, καταγράφει άνοδο 1,42% ξεπερνώντας τα 3.900 δολάρια την ουγγιά.

Η αναλύτρια της Danske Bank, Κριστίνε Κούντμπι-Νίλσεν, σχολιάζοντας την παραίτηση Λεκορνί ανέφερε: «Είναι ανησυχητικό ότι το νέο υπουργικό συμβούλιο κράτησε μόλις 12 ώρες. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διάθεση στο κοινοβούλιο για την έγκριση του προϋπολογισμού, επομένως πιστεύω ότι θα υπάρξει άνοδος στις αποδόσεις και πίεση στο ευρώ έναντι του δολαρίου στο άμεσο μέλλον».

Οι αγορές αιφνιδιάστηκαν από την παραίτηση του Σεπαστιέν Λεκορνύ, αναφέρει ο Κρις Μπόουτσαμπ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της IG:

«Το να χάνεις έναν πρωθυπουργό είναι ατυχές, αλλά το να χάσεις τέσσερις δείχνει σοβαρή κρίση. Οι αγορές αιφνιδιάστηκαν το πρωί με την είδηση ότι ακόμη ένας ένοικος του Μεζόν Ματινιόν (πρωθυπουργική κατοικία) αποχώρησε, οδηγώντας σε ένα ακόμη κεφάλαιο στο δραματικό σίριαλ που λέγεται “γαλλική κυβέρνηση”.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση επικεντρώθηκε στον δείκτη CAC40, ενώ το ευρώ υποχωρεί έναντι του δολαρίου. Η πραγματική ανησυχία είναι ότι αυτή η εναλλαγή πρωθυπουργών που αδυνατούν να κυβερνήσουν, θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στην παραίτηση του προέδρου Μακρόν — κάτι που θα επιδείνωνε δραματικά την κρίση».