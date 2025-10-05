Ο ΟΠΕΚ+ αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου τον Νοέμβριο

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ισχυρότατο καρτέλ πετρελαίου ΟΠΕΚ+ αναμένεται να αποφασίσουν να αυξήσουν περαιτέρω την πετρελαϊκή παραγωγή τους από το Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της σημερινής διάσκεψης, σύμφωνα με πηγές.

Η Σαουδική Αραβία πιέζει για μεγαλύτερη αύξηση σε μία προσπάθεια να κερδίσει και πάλι μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ενώ από την άλλη μεριά, η Ρωσία προτείνει μία μέτρια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου.

Στον ΟΠΕΚ+ συμμετέχουν οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ μαζί με τη Ρωσία, αλλά και μερικές χώρες με μικρότερη παραγωγή, έχοντας αυξήσει τους στόχους παραγωγής τους πέραν των 2,6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως (bpd) αυτή τη χρονιά.