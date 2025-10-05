Κινέζοι επενδυτές στη SpaceX

Τεράστιες ενστάσεις για την αξιοπιστία της σχεδόν μόνιμης επίκλησης του «κινδύνου εθνικής ασφαλείας» της κυβέρνησης Τραμπ και της περίσσιας φιλοπατρίας με την οποία τρέφει τους οπαδούς της προκαλεί η αποκάλυψη ότι ένας από τους σημαντικότερους εργολήπτες του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας έχει χρηματοδοτηθεί από Κινέζους επενδυτές.

Ο λόγος για τη SpaceX, την εταιρεία διαστημικής τού πάλαι πoτέ επικεφαλής του «υπουργείου κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE)» της κυβέρνησης Τραμπ, πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και στενού φίλου και θερμού υποστηρικτή μέχρι πριν από μερικούς μήνες του Αμερικανού προέδρου Ελον Μασκ.

Οπως αποκαλύπτει πρόσφατη δημοσιοποίηση άκρως εμπιστευτικής κατάθεσης μεγαλοεπενδυτή της Space X στη διάρκεια περσινής εκδίκασης διένεξής του με άλλον επενδυτή από δικαστήριο των ΗΠΑ -η οποία παρέμεινε για καιρό επτασφράγιστη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας-, η εταιρεία του Μασκ έχει λάβει απευθείας κεφάλαια από Κινέζους επενδυτές.

Μεσάζοντες

«Προφανώς έχουν Κινέζους επενδυτές για να είμαστε ειλικρινείς», είχε καταθέσει στην εν λόγω δίκη ο Iqbaljit Kahlon, σημαντικός επενδυτής της SpaceX, προσθέτοντας ότι ορισμένοι εξ αυτών περιλαμβάνονται μάλιστα στον σχετικό πίνακα κεφαλαιοποίησης που απαριθμεί τους μετόχους της. Η μαρτυρία του Kahlon δεν αποκαλύπτει το εύρος των κινεζικών επενδύσεων στη SpaceX ή τις ταυτότητες των επενδυτών. Είναι μείζονος σημασίας όμως καθώς ο Kahlon αποτελεί εδώ και καιρό στενό συνεργάτη της ηγεσίας της εταιρείας, ενώ διευθύνει δική του εταιρεία η οποία λειτουργεί ως μεσάζων πλούσιων επενδυτών που θέλουν να αγοράσουν μετοχές της SpaceX. Eίναι δηλαδή βαθύτατος γνώστης τού ποιος και τι κατέχει στη Space X. Ας σημειωθεί ότι η εταιρεία του Μασκ διατηρεί μυστική την πλήρη δομή της ιδιοκτησίας της.

Μετά την εκλογή του Τραμπ η εταιρεία καταγράφει ραγδαία ανάπτυξη χάρη στα αλλεπάλληλα συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων που απολαμβάνει από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Βρίσκεται, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν οι γνωρίζοντες, σχεδόν πίσω από κάθε νέα σύμβαση του Πενταγώνου. Μεταξύ των συμβολαίων που έχει κερδίσει υπάρχουν και κάποια πολύ σημαντικά για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, όπως η κατασκευή κατασκοπευτικών δορυφόρων για λογαριασμό του Πενταγώνου, η εκτόξευση διαστημοπλοίων στο Διάστημα για τη NASA και η σύνδεση του Λευκού Οίκου και των απανταχού αμερικανικών πρεσβειών με την υπηρεσία δορυφορικού ίντερνετ Starlink της εταιρείας. Ο Μασκ -που η περιουσία του ξεπέρασε για λίγο αυτή την εβδομάδα το μισό τρισ. δολάρια- κατέχει το 42% της SpaceX. Μερίδιο που αποτιμάται σήμερα στα 168 δισεκατομμύρια δολάρια και το οποίο ακόμη και αν αυτός δεν είχε κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο θα ήταν αρκετό για να τον περιλάβει στη λίστα των 10 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαρτυρία του Kahlon παρέμενε απόρρητη μέχρις ότου η δημοσιογραφική ομάδα της ProPublica, με τη βοήθεια δικηγόρων της Επιτροπής Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου και της δικηγορικής εταιρείας Shaw Keller, κινήθηκε την περασμένη άνοιξη για τη δημοσιοποίησή της. Η SpaceX αντιστάθηκε στην προσπάθεια αυτή, αλλά ένας δικαστής αποφάσισε ότι ορισμένα από τα πρακτικά της δίκης όφειλαν να δημοσιοποιηθούν. Μεταξύ αυτών και η κατάθεση του Κahlon που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από μερικές ημέρες.

Είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτονται άμεσες επενδύσεις από Κίνα πλευρά στη SpaceX. Η αγορά μετοχών της SpaceX είναι πολύ πιο δύσκολη από την αγορά ενός μεριδίου μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας, όπως η Tesla ή η Microsoft. Η SpaceX έχει τον έλεγχο του ποιος μπορεί να αγοράσει μερίδια σε αυτήν και οι επενδυτές της εταιρείας εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες με πιο σπάνια την ομάδα όσων κατέχουν απευθείας σε αυτή μετοχές. Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται funds με επικεφαλής τους Kahlon, Peter Thiel και μια χούφτα άλλων επιχειρηματικών κεφαλαίων που έχουν προσωπικούς δεσμούς με τον Μασκ. Υπάρχουν επίσης και οι έμμεσοι επενδυτές, οι οποίοι αγοράζουν μερίδια στη SpaceX μέσω ενός μεσάζοντα όπως ο Kahlon.

Αυστηροί κανόνες

Παρότι δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση στην κατοχή μεριδίου από Κινέζους επενδυτές σε αμερικανικούς στρατιωτικούς εργολήπτες, οι επενδύσεις αυτές υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και το ζήτημα αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σημαντική ανησυχία για την εθνική ασφάλεια. Τόσο η κυβέρνηση Τραμπ όσο και αυτή του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν τηρούν εδώ και χρόνια εχθρική στάση απέναντι στα επενδυτικά ανοίγματα της Κίνας. Κατηγορούν το Πεκίνο για συστηματική στρατηγική χρήσης των επενδύσεων σε ευαίσθητες βιομηχανίες με στόχο τη διεξαγωγή κατασκοπίας. Επικαλούνται μεταξύ άλλων τον κίνδυνο η πρόσβαση των Κινέζων επενδυτών σε απόρρητες πληροφορίες που αφορούν αμερικανικές εταιρείες -όπως για παράδειγμα οι συμβάσεις τους ή η αλυσίδα εφοδιασμού τους- να περάσει στις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Γεγονός που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια. Ολα αυτά φαίνεται ωστόσο να μην παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο όταν πρόκειται για τον άσπονδο φίλο του Τραμπ και συνολικά την οικονομική ολιγαρχία των ΗΠΑ όταν η δραστηριότητά της αποσκοπεί στο αβγάτισμα του ήδη τεράστιου πλούτου της.