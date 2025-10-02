Πάγος στις πληρωμές κοινωνικών κονδυλίων

Τα λεφτά σε αρκετές υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ είχαν αρχίσει να στερεύουν πολύ πριν από το χθεσινό κλείσιμό της, σχεδόν αμέσως αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να εκδίδει τα περιβόητα εκτελεστικά του διατάγματα.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε μια εκτεταμένη εκστρατεία με στόχο την καθυστέρηση, την παρακράτηση, την ακύρωση ή την ανάκτηση κονδυλίων που είχαν εγκριθεί από το Κογκρέσο, παραβιάζοντας κατάφωρα την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Η κυβέρνηση δεν επιτέθηκε μόνο σε προγράμματα και χρηματοδότηση που είχαν ψηφιστεί πριν από την έναρξη της δεύτερης θητείας της αλλά επιδίωξε να καθυστερήσει και να μπλοκάρει κονδύλια του 2025, τα οποία είχαν συμφωνηθεί στη διακομματική συμφωνία για τις ομοσπονδιακές δαπάνες τον περασμένο Μάρτιο.

Η προσβολή

Οι επικεφαλής των Δημοκρατικών στις επιτροπές πιστώσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων είχαν καταγγείλει τις πρακτικές αυτές, αποκαλύπτοντας στις αρχές του Σεπτεμβρίου ότι η μπλοκαρισμένη από τον Τραμπ χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ξεπερνούσε το ποσό των 410 δισ. δολαρίων. Το μπλοκάρισμα των κονδυλίων ήταν στοχευμένο σε προγράμματα και υπηρεσίες που ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί απεχθάνονται και επιθυμούν διακαώς να εξαφανίσουν.

Κονδύλια που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα αρωγής της προσχολικής ηλικίας, τα θερινά σχολεία, τα προγράμματα βοήθειας μετά το σχολείο, τη βοήθεια θέρμανσης και ψύξης προς τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, τη χρηματοδότηση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας και άλλων κρατικών και τοπικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας, των δημόσιων βιβλιοθηκών και των μουσείων, τα έργα υποδομής ηλεκτρικών οχημάτων και μεταφορών, την ενίσχυση των πεινασμένων νοικοκυριών, την ξένη ανθρωπιστική βοήθεια.

Δισεκατομμύρια δολάρια που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση όλων αυτών των προγραμμάτων και των εμπλεκόμενων σ’ αυτά υπηρεσιών καθυστέρησαν, ακυρώθηκαν ή και παρακρατήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, σε μία από τις θρασύτατες προσβολές της ομοσπονδιακής διακυβέρνησης των ΗΠΑ τα τελευταία 50 χρόνια. Οι εντολές Τραμπ προς τις κυβερνητικές υπηρεσίες να σταματήσουν δαπάνες που έχουν ήδη εγκριθεί και έχουν νομοθετηθεί από το Κογκρέσο δεν αποτελούν όμως απλώς παραβίαση της νομοθεσίας.

Από τις προσπάθειες περικοπής των δαπανών του προϋπολογισμού από το υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του δισεκατομμυριούχου Ιλον Μασκ έως τα πακέτα ακύρωσης του προϋπολογισμού που έστειλε νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι ο επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου Ρας Βόουτ στο Καπιτώλιο, αυτό που εκτυλίσσεται στη διάρκεια της 9μηνης διακυβέρνησής του είναι μια βαθύτερη αμφισβήτηση του διαχωρισμού των εξουσιών.

Η προειδοποίηση

Πριν από μερικές ημέρες, υλοποιώντας τις απειλές του Τραμπ, ο Βόουτ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να προετοιμαστούν για μαζικές απολύσεις, αντί για απλές άδειες άνευ αποδοχών, ομοσπονδιακών υπαλλήλων όπως προβλέπεται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Οι πρακτικές αυτές εγείρουν έντονα ερωτήματα για το τι θα συμβεί εάν ο Λευκός Οίκος επιχειρήσει να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά προκειμένου να αποκλείσει τα μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας από τη διαδικασία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης. Παρατηρητές τονίζουν ότι ενώ και οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ αμφισβήτησαν αρκετές αποφάσεις του Κογκρέσου στο παρελθόν, αυτό που κάνει σήμερα ο Τραμπ παραμορφώνει τη λογική ολόκληρης της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Οι κανόνες και οι νόμοι μπαίνουν στο περιθώριο, δεν ισχύουν πια, προειδοποιούν. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τον περασμένο Ιανουάριο, που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (GAO) έχει εκδώσει μπαράζ ειδοποιήσεων για παραβιάσεις, επιπλήττοντας την κυβέρνηση για σειρά περιπτώσεων στις οποίες δεν απελευθέρωσε κονδύλια όπως όριζαν οι νόμοι περί πιστώσεων του Κογκρέσου.

Μεταξύ άλλων και αυτές που αφορούσαν τη χρηματοδότηση για την ψυχική υγεία, τις υπηρεσίες στέγασης των νοικοκυριών, υποδομές σε ενέργεια και μεταφορές, την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, τα μουσεία και την ιατρική έρευνα και πολλά ακόμη.

«Τεράστια ζημιά»

Η τρέχουσα αντιπαράθεση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, που οδήγησε στη χθεσινή αναστολή της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αποτελεί κατά συνέπεια κάτι περισσότερο από μια διαμάχη για τα επίπεδα των ομοσπονδιακών δαπανών και την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τα λεγόμενα σπάταλα προγράμματα.

Μια κυβέρνηση που αψηφά ανοιχτά το Κογκρέσο ακυρώνοντας ή παγώνοντας παράνομα τη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε σε διακομματική βάση, μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στη συνέχεια. «Η στιγμή αυτή αποτελεί ένα τεστ», τονίζει η βουλεύτρια των Δημοκρατικών Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοιγοκλείσουμε πρώτα τα μάτια μας και να του παραδώσουμε την εξουσία. Εχουμε πάρα πολλά να σώσουμε για να τα παραδώσουμε. Η προστασία του αμερικανικού λαού είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για να το εγκαταλείψουμε πριν καν ξεκινήσει οτιδήποτε».