Κινέζα «Θεά του πλούτου» καταδικάστηκε για την μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin στον κόσμο

Μετά από πολυετή διεθνή αστυνομική έρευνα που οδήγησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, βρετανικό δικαστήριο έκρινε ένοχη Κινέζα υπήκοο η οποία θεωρείται αρχηγός σχετικής συμμορίας. Η ποινή της θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η Ζιμίν Κιάν, γνωστή και ως Γιαντί Ζανγκ, ομολόγησε την ενοχή της ενώπιον δικαστηρίου στο Σάουθγουορκ για παράνομη απόκτηση, κατοχή και ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων. Τα ποσά είναι ιλιγγιώδη. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέκτησε και κατάσχεσε 61.000 bitcoin συνολικής αξίας 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τρέχουσα ισοτιμία.

Μεταξύ 2014 και 2017, η 47χρονη σήμερα Κιάν, ηγήθηκε μιας μεγάλης συμμορίας οικονομικού εγκλήματος στην Κίνα. Περισσότερα από 128.000 άτομα έπεσαν θύματα ηλεκτρονικής και τραπεζικής απάτης με δράστες αετονύχηδες που παρουσιάζονταν σαν «επενδυτικοί σύμβουλοι». Τα κλεμμένα κεφάλαια ξεπλένονταν και αποθηκεύονταν σε bitcoin.

Η Κιάν διέφευγε την σύλληψη επί πέντε χρόνια. Τα θύματά της γνώριζαν ελάχιστα για την ίδια, η οποία είχε το προσωνύμιο «Θεά του πλούτου».

Διέφυγε από την Κίνα με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου επιχείρησε να ξεπλύνει τμήμα από τα κλεμμένα αγοράζοντας ακίνητα.

«Ομολογώντας την ενοχή της σήμερα, η πελάτισσά μου ελπίζει να συμβάλλει σε κάποια αποκατάσταση των επενδυτών που περιμένουν αποζημιώσεις. Και να τους καθησυχάσει ότι η σημαντική αύξηση των τιμών των κρυπτονομισμάτων σημαίνει ότι υπάρχουν υπερεπαρκή κεφάλαια διαθέσιμα για την πληρωμή τους», δήλωσε ο δικηγόρος της.

Ωστόσο το BBC αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Εργατικού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ μελετά το ενδεχόμενο να διατηρήσει τα κατασχεμένα κεφάλαια τουλάχιστον για λογαριασμό του βρετανικού δημοσίου, τουλάχιστον το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Δεξί χέρι της Κιάν ήταν μια Κινέζα ονόματι Ζιαν Γουέν, η οποία για ξεκάρφωμα εργαζόταν ως υπάλληλος σε κατάστημα φαστ φουντ. Η Γουέν, 44 ετών σήμερα, καταδικάστηκε πέρυσι σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση για τη συμμετοχή της στην εγκληματική οργάνωση. Την πρόδωσε (και) η απληστία της, καθώς ζούσε προκλητικά σε έπαυλη στο βόρειο Λονδίνο και αγόρασε δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 700.000 ευρώ έκαστο.

Κινέζοι επενδυτές, κυρίως μεταξύ 50 και 75 ετών, είχαν επενδύσει «εκατοντάδες χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια» γιουάν στις επενδύσεις-μαϊμού της Κιάν και της Γουέν.

Μερικά από τα θύματα - συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, τραπεζικών υπαλλήλων και δικαστικών - φέρεται να παροτρύνθηκαν να επενδύσουν από φίλους και συγγενείς.

«Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από το οργανωμένο έγκλημα για να καλύπτει και να μεταφέρει κλοπιμαία», δήλωσε ο Βρετανός εισαγγελέας Ρόμπιν Γουέιελ που συμμετείχε στις ανακρίσεις. Και τόνισε: «Αυτή η υπόθεση καταδεικνύει την κλίμακα των εγκληματικών εσόδων που είναι διαθέσιμα σε τέτοιου είδους απατεώνες».