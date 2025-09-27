Το ένα πλήγμα πίσω από το άλλο στη Γερμανία: Περικόπτει 4.000 θέσεις εργασίας η Lufthansa

Ο κολοσσός αν και δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, όπως οι εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας, φέρεται ότι θα προχωρήσει στην εν λόγω κίνηση επικαλούμενη περικοπές στα διοικητικά έξοδα.

Η γερμανική οικονομία νοσεί. Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες εξαγγελιών χιλιάδων περικοπών θέσεων εργασίας από την γερμανική αγορά, γεγονός πρωτόγνωρο για την άλλοτε «ατμομηχανή» της Ευρώπης.

Μετά από μια σειρά εταιρειών κυρίως από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, σειρά πήρε και η αεροπορική εταιρεία, ναυαρχίδα της Γερμανίας, Lufthansa.

Συγκεκριμένα, ο κολοσσός σχεδιάζει να καταργήσει έως και 4.000 θέσεις εργασίας στην προσπάθειά της να περικόψει τα διοικητικά έξοδά της κατά 20%, μεταδίδουν η εφημερίδα Handelsblatt και η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, επικαλούμενες πηγές της εταιρείας, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις προθέσεις της.

Σύμφωνα με την Handelsblatt, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Κάρστεν Σπορ δήλωσε χθες σε εσωτερική συνάντηση στελεχών ότι «πρέπει να μειώσουμε τα διοικητικά έξοδά μας κατά 20%». Όπως επισημαίνει η οικονομική εφημερίδα, ενδέχεται να επηρεαστούν από 3.000 έως και 4.000 εκ των 15.000 διοικητικών υπαλλήλων της εταιρίας. Από την πλευρά της η διοίκηση της αεροπορικής εταιρίας διαβεβαίωσε ότι οι μειώσεις θα πραγματοποιηθούν «σε μεγάλο βαθμό με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο».

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την Δευτέρα, στην Ημέρα Χρηματιστηρίου της Lufthansa, όπου ο κ. Σπορ θα παρουσιάσει τους νέους μεσοπρόθεσμους στόχους της διοίκησης.

Η Lufthansa είχε ήδη περικόψει 20.000 θέσεις εργασίας κατά την πανδημία του κορονοϊού και πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε ότι συγχωνεύει βασικές λειτουργίες των αεροπορικών εταιριών του ομίλου. Ενδεικτικά, από τον Ιανουάριο του 2026 η διαχείριση των πτήσεων μικρών και μεσαίων αποστάσεων των Lufthansa, Swiss, Austrian και Brussels θα γίνεται κεντρικά, ενώ θα ενοποιηθούν και οι λειτουργίες στον τομέα πληροφορικής. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη επί του παρόντος αδιέξοδες συλλογικές διαπραγματεύσεις για το πλήρωμα καμπίνας και τους πιλότους της Lufthansa.

Ο Όμιλος πάντως έχει ανακοινώσει ότι τα λειτουργικά κέρδη του αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ του 2024.

Και η Bosch στον «χορό»

Περίπου 13.000 θέσεις εργασίας σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030 η γερμανική Bosch, η οποία πλήττεται από την κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρία είχε ήδη πέρυσι ανακοινώσει μείωση 10.000 θέσεων εργασίας, γεγονός που αντικατροπτρίζει την αβεβαιότητα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Bosch, ο μεγαλύτερος προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, ανακοίνωσε πριν δύο μέρες σχέδιο εξοικονόμησης πόρων και περικοπής θέσεων εργασίας, κυρίως σε γραμμές παραγωγής εντός Γερμανίας. «Πρέπει επειγόντως να εργαστούμε για την ανταγωνιστικότητά μας στον τομέα της κινητικότητας και να συνεχίσουμε να μειώνουμε σε μόνιμη βάση τα έξοδά μας. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε πολλά μέσα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποφύγουμε περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας πέρα από το ήδη ανακοινωθέν επίπεδο. Αυτό είναι πολύ οδυνηρό για εμάς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε», δήλωσε ο διευθυντής του τμήματος Εργατικού Δυναμικού της Bosch Στέφαν Γκρος.

Στο τέλος του 2024 η εταιρία απασχολούσε σχεδόν 417.900 εργαζόμενους παγκοσμίως - σχεδόν 11.600 λιγότερους από ό,τι στο τέλος του 2023. Στη Γερμανία, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά λίγο περισσότερο από 4.500 σε πάνω από 129.600 (-3,4%).