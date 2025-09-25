Φρένο στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ μέχρι το τέλος του έτους

Η απαγόρευση αφορά τους μεταπωλητές και όχι τους παραγωγούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξάγωγουν κανονικά • Παρατείνεται η απαγόρευση για την εξαγωγή βενζίνης • Εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια.

Η Ρωσία θα επιβάλει μερική απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ έως το τέλος του 2025 και θα παρατείνει την ήδη υπάρχουσα απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης, δήλωσε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της Ρωσικής Κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλείται το πρακτορείο Interfax, μετά από μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια.

Οι στρατηγικές ουκρανικές επιθέσεις αυτές έχουν μειώσει την παραγωγή διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων στη Ρωσία έως και κατά ένα πέμπτο ορισμένες ημέρες και έχουν περιορίσει τις εξαγωγές από βασικά λιμάνια.

Η μείωση της δυναμικότητας διύλισης έχει φέρει τη Μόσχα κοντά στο να μειώσει και την παραγωγή αργού πετρελαίου. Αρκετές ρωσικές περιοχές αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε συγκεκριμένους τύπους καυσίμων.

Ο Νόβακ δήλωσε πως υπάρχει ένα μικρό έλλειμμα πετρελαϊκών προϊόντων, αλλά τα αποθέματα χρησιμοποιούνται για να καλυφθεί η ζήτηση.

Η απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ αφορά μεταπωλητές αλλά όχι τους ίδιους τους παραγωγούς. Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι οι ποσότητες ντίζελ που εξάγονται από εμπόρους είναι σχετικά μικρές. Περίπου τα τρία τέταρτα των εξαγωγών ντίζελ πραγματοποιούνται από τους παραγωγούς μέσω των βόρειων και νότιων αγωγών, που καταλήγουν αντίστοιχα στα λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ρωσία παρήγαγε σχεδόν 86 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ντίζελ το 2024, εξάγοντας περίπου 31 εκατομμύρια τόνους. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μεγαλύτεροι θαλάσσιοι εξαγωγείς ντίζελ παγκοσμίως.

Η απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης καλύπτει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές, αλλά δεν επηρεάζει τις διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Ρωσίας και άλλων χωρών, όπως η Μογγολία.

«Θα παρατείνουμε σύντομα την απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης έως το τέλος του έτους, και θα εισαχθεί επίσης απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ για μη παραγωγούς μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Νόβακ σύμφωνα με το Interfax.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε περαιτέρω την αγορά με πετρελαϊκά προϊόντα», πρόσθεσε.

Το ασφάλιστρο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο σε σχέση με το Brent αυξήθηκε πάνω από 5%, φτάνοντας στα 26,14 δολάρια, πλησιάζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουλίου.

Διευρύνονται οι ελλείψεις καυσίμων

Το ζήτημα των καυσίμων γίνειται μεγάλο αγκάθι για τη Ρωσία, λόγω των εκτεταμένων ουκρανικών επιθέσεων.

Η εφημερίδα Izvestia ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας, η Lukoil, έχει απαγορεύσει την πώληση βενζίνης σε κάνιστρα σε ορισμένα πρατήρια στη Μόσχα.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, επικεφαλής της ρωσοκρατούμενης Κριμαίας, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διακοπές στις προμήθειες καυσίμων οφείλονται στο κλείσιμο ορισμένων διυλιστηρίων πετρελαίου.

Πιστός λακές ο Ρούτε

Ως εντολή ελήφθη, ερμηνεύονται επί της ουσίας οι δηλώσεις του πιστού εντολοδόχου του Τραμπ στο ΝΑΤΟ, του γενικού γραμματέα, Μαρκ Ρούτε, αναφορικά με το μήνυμα του αμερικανού προέδρου πως το ΝΑΤΟ πρέπει να συμμετέχει στις καταρρίψεις των ρωσικών drone.

«Αν είναι αναγκαίο. Συμφωνώ απολύτως με τον Πρόεδρο Τραμπ: αν είναι αναγκαίο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News, προσθέτοντας ότι οι στρατοί των χωρών του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να αποφασίζουν αν μπορούν να απωθούν τα ρωσικά αεροσκάφη εκτός του συμμαχικού εναέριου χώρου ή να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Θα κάνει «θυσία» ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στον Μπάρακ Ραβίντ στην εκπομπή «The Axios Show» ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί της χώρας του σε καιρό ειρήνης.

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε επίσης να ζητήσει από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας να διοργανώσει εκλογές εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο, όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα», είπε στη συνέντευξή του.

Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία έχουν αναβληθεί επ' αόριστον λόγω του πολέμου, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι επικριτές του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η κατάσταση ασφαλείας και το σύνταγμα της Ουκρανίας θέτουν προκλήσεις. Αλλά, όπως είπε, πιστεύει ότι οι εκλογές είναι εφικτές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε τη συνέντευξη, στην ιστοσελίδα Axios, στη Νέα Υόρκη αμέσως πριν αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να επιστρέψει στο Κίεβο. Ερωτηθείς αν θα δεσμευόταν να προωθήσει τις εκλογές εάν συμφωνηθεί μια πολύμηνη κατάπαυση του πυρός, απάντησε "Ναι".