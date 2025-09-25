Η ενεργειακή ήττα της Δύσης από την Κίνα

Για πολλοστή φορά η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διακήρυξε τη φιλοδοξία της Ε.Ε. να γίνει η πιο πράσινη οικονομία στον κόσμο, με επενδύσεις ύψους 300 δισ. ευρώ στις τεχνολογίες πράσινης ενέργειας μέχρι το 2027, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Gateway για χρηματοδότηση βιώσιμων υποδομών στην Ε.Ε., αλλά και στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Μιλώντας στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη Νέα Υόρκη, φόρουμ που διεξάγεται παράλληλα με τη Γ.Σ. του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή πρωθυπουργών και υπουργών Ενέργειας από πολλές χώρες, η Φον ντερ Λάιεν προέβαλε το επίτευγμα της Ε.Ε. η μισή ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει να προέρχεται ήδη από ΑΠΕ και υποστήριξε ότι για κάθε ευρώ που επενδύεται σε ορυκτά καύσιμα στην Ενωση, περισσότερα από δύο ευρώ διατίθενται σε καθαρές τεχνολογίες.

Ωστόσο, τα στοιχεία του γραφήματος που περιλαμβάνονται στο «Ενεργειακό Βαρόμετρο 2025» (Power Eurobarometer), έρευνα που κάθε χρόνο παρουσιάζει η Eurelectric (η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εθνικών ενώσεων και επιχειρήσεων ηλεκτροπαραγωγής, διανομής και προμήθειας ρεύματος, στην οποία αντιπρόεδρος είναι ο Γ. Στάσσης της ΔΕΗ), διαψεύδουν τη μάλλον εξωραϊσμένη εικόνα που παρουσιάζει η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Κίνα είναι μακράν η πρωταθλήτρια κόσμου σε επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια και, κυρίως, σε ρυθμό αύξησης των επενδύσεων αυτών, που μέσα σε 10 χρόνια ήταν 133%. Χοντρικά, η Κίνα, που μάλιστα παρουσιαζόταν ως ο μεγάλος ρυπαντής του πλανήτη στις διεθνείς διασκέψεις για το κλίμα, επιβαρυνόμενη με υψηλότερες τιμές ρύπων μια και κατέστη το ενεργοβόρο «εργοστάσιο του κόσμου», ενώ το 2015 επένδυε περίπου όσα και η Ευρώπη στην καθαρή ενέργεια, το 2024 έκανε ρεκόρ επενδύσεων 624 δισ. δολαρίων, αφήνοντας πίσω την Ε.Ε. και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πλην Ρωσίας και όλη τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό). Το πιο ενδιαφέρον στην κινεζική υπεροχή είναι ότι πάνω από το μισό των πράσινων επενδύσεων είναι σε καθαρά ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή και αιολική ενέργεια) και ότι ταυτόχρονα η «Δύση» αλλά ιδιαίτερα η Ε.Ε. είναι «αθεράπευτα» εξαρτημένες από την Κίνα στις πρώτες ύλες και στα στοιχεία των ΑΠΕ.