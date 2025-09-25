Σιγή ιχθύος στο νέο «βέτο» Ερντογάν για το καλώδιο

Οσα διαδραματίζονται τα τελευταία 24ωρα στη Νέα Υόρκη γύρω από τα ζητήματα της ενέργειας, και ιδιαίτερα το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με Κρήτη - Ελλάδα - Ε.Ε., μάλλον επιβεβαιώνουν τον σκεπτικισμό της Λευκωσίας και την απάντηση που έδινε στις αρχές Σεπτεμβρίου στις πιέσεις της Αθήνας (κυβέρνηση - ΑΔΜΗΕ) να αρχίσει την καταβολή των 125 εκατ. ευρώ (25 εκατ. τον χρόνο) για να συνεχιστεί το έργο. «Η Λευκωσία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλά το ίδιο πρέπει να πράξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς» ήταν το μήνυμα Χριστοδουλίδη, που ουσιαστικά καλούσε την ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου για να ξεκαθαρίσει ποια είναι η δυναμική του γεωπολιτικού ρίσκου του έργου, δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν είπε τίποτα καινούργιο τονίζοντας πριν από δύο μέρες στη Νέα Υόρκη ότι «δεν θα ευοδωθούν τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” στην Ανατολική Μεσόγειο». Αλλά με δεδομένη τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στο περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ και τη μέχρι στιγμής σιωπή της Αθήνας απέναντι στη διακήρυξη αυτή, η κοινή δήλωση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη περί προσήλωσης των δύο κυβερνήσεων στην υλοποίηση του έργου είναι μικρής αξίας. Το όλο σκηνικό αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλο πραγματικό εμπόδιο στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας από τα διπλωματικά και στρατιωτικά «βέτο» της Τουρκίας στο Αιγαίο και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο με στόχο να νομιμοποιήσει το περίφημο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που την καθιστά «χωροφύλακα» για κάθε εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, κάθε πόντιση καλωδίου, κάθε αγωγό αερίου.

Την κατάσταση ουδόλως ελαφραίνει η δήλωση της διεθνώς όλο και πιο πιεζόμενης για τη γενοκτονία στη Γάζα ισραηλινής κυβέρνησης ότι και αυτή «μένει προσηλωμένη στο έργο της διασύνδεσης Great Sea Interconnection». Ούτε οι διθύραμβοι για την επικείμενη ανάθεση των ερευνών για τους υδρογονάνθρακες στη Chevron, με την προσδοκία ότι μια κατεξοχήν αμερικανική παρουσία στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά Ρόδου - Κρήτης θα καταστήσει «εγκρατή» την Τουρκία. Αμερικανικές «εγγυήσεις» για το καλώδιο και κάθε έργο που περνά από την «έγκριση» της Αγκυρας δεν υπάρχουν.

Και είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνάντηση που είχαν την περασμένη Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, στο πλαίσιο του Atlantic Council με κεντρικό θέμα την ενεργειακή ασφάλεια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, πολλά λέχθηκαν για έρευνες υδρογονανθράκων, αμερικανικό LNG και μετατροπή της Ελλάδας σε «αξιόπιστο κόμβο διοχέτευσης της αμερικανικής ενέργειας στην Ευρώπη», αλλά οι λέξεις «ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ», GSΙ και οποιαδήποτε συναφής, εξ όσων γνωρίζουμε, ούτε καν αναφέρθηκαν.