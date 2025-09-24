Swap 20 δισ. δολαρίων για τη στήριξη του Μιλέι από τις ΗΠΑ

Γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων με την κεντρική τράπεζα της Αργεντινής σχεδιάζει η κυβέρνηση Τραμπ, προκειμένου να στηριχθεί το πέσος και το καθεστώς του ακροδεξιού προέδρου Χαβιέρ Μιλέι ενόψει των εκλογών του επόμενου μήνα.

Ο Μιλέι, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, παλεύει να περιορίσει τις εκροές από το πέσο και την πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων μετά την ήττα του στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες. Η ηχηρή ήττα του πυροδότησε έντονες ανησυχίες στις τάξεις των επενδυτών για τη συνέχεια των ακραία νεοφιλελευθερων και οδυνηρών για τον αργεντινικο λαό πολιτικών του.

Μετά την πρόσφατη συνάντηση του Μιλέι με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεν διεμήνυσε μέσω του Χ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αγοράσουν ομόλογα Αργεντινής σε δολάρια ΗΠΑ και θα το πράξουν όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Υποσχέθηκε ακόμη πιστώσεις μέσω του μέσω του Ταμείου Σταθεροποίησης Συναλλάγματος των ΗΠΑ.

«Η Αργεντινή έχει τα εργαλεία για να νικήσει τους κερδοσκόπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τις αγορές της Αργεντινής για πολιτικούς σκοπούς» είπε προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αγοράσουν δευτερογενές ή πρωτογενές δημόσιο χρέος και συνεργάζονται με την κυβέρνηση της Αργεντινής για να τερματίσουν τις φοροαπαλλαγές των παραγωγών εμπορευμάτων που μετατρέπουν ξένο συνάλλαγμα.