Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.4° 21.3°
3 BF
52%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
25°C
26.1° 22.7°
2 BF
28%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
24°C
26.0° 24.4°
4 BF
56%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
31%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
31%
Βέροια
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 22.0°
2 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
21%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
49%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.7°
5 BF
60%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.9°
3 BF
41%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
6 BF
53%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
21.7° 21.7°
1 BF
60%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 22.5°
0 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
33%
Λαμία
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.8°
2 BF
49%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 26.8°
4 BF
57%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.2° 21.8°
2 BF
43%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 18.3°
2 BF
53%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
22.5° 22.5°
2 BF
36%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
19°C
19.1° 19.1°
1 BF
35%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025
Πούτιν
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ο Πούτιν υποβαθμίζει τα περί ύφεσης της οικονομίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Περιορίζουμε σκόπιμα την ανάπτυξη για να ελέγξουμε τον πληθωρισμό υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Σε μια προσπάθεια να απορρίψει τις αιτιάσεις περί ύφεσης στη ρωσική οικονομία εξαιτίας και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα επιβραδύνει την οικονομική της ανάπτυξη προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό. 

«Είναι μια σκόπιμη ενέργεια. Είναι μια επιβράδυνση της ανάπτυξης με αντάλλαγμα τον περιορισμό του πληθωρισμού και τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης με κορυφαίους βουλευτές.

Ένα γράφημα στην έκθεση της κεντρικής τράπεζας που δημοσιεύθηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο έδειχνε δύο συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) σε τριμηνιαία βάση, ευθυγραμμιζόμενο με τον κοινό ορισμό της τεχνικής ύφεσης.

Ο Πούτιν υποβάθμισε τις ανησυχίες για ύφεση, λέγοντας ότι η ρωσική οικονομία παραμένει πολύ μακριά από την ύφεση.

«Νομίζω ότι η ύφεση είναι ακόμη πολύ μακριά και η αγορά εργασίας το αντικατοπτρίζει αυτό», δήλωσε ο Πούτιν επαναλαμβάνοντας τη θέση της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και οι σύμμαχοί τους έχουν επιβάλει περισσότερες από 25.000 διαφορετικές κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο που άρχισε το 2022 στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, σε μια προσπάθεια να βυθίσουν την οικονομία της Ρωσίας και να υπονομεύσουν την υποστήριξη προς τον Πούτιν.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, πολύ ταχύτερο από τις χώρες της G7, αλλά επιβραδύνεται απότομα υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η εισαγωγή φόρου πολυτελείας θα μπορούσε να είναι ένα λογικό βήμα.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η κυβέρνηση εξετάζει μια πιθανή αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για να διατηρήσει υπό έλεγχο το έλλειμμα του προϋπολογισμού και τα αποθεματικά.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο Πούτιν υποβαθμίζει τα περί ύφεσης της οικονομίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual