Ο Πούτιν υποβαθμίζει τα περί ύφεσης της οικονομίας

Περιορίζουμε σκόπιμα την ανάπτυξη για να ελέγξουμε τον πληθωρισμό υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Σε μια προσπάθεια να απορρίψει τις αιτιάσεις περί ύφεσης στη ρωσική οικονομία εξαιτίας και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα επιβραδύνει την οικονομική της ανάπτυξη προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό.

«Είναι μια σκόπιμη ενέργεια. Είναι μια επιβράδυνση της ανάπτυξης με αντάλλαγμα τον περιορισμό του πληθωρισμού και τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης με κορυφαίους βουλευτές.

Ένα γράφημα στην έκθεση της κεντρικής τράπεζας που δημοσιεύθηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο έδειχνε δύο συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) σε τριμηνιαία βάση, ευθυγραμμιζόμενο με τον κοινό ορισμό της τεχνικής ύφεσης.

Ο Πούτιν υποβάθμισε τις ανησυχίες για ύφεση, λέγοντας ότι η ρωσική οικονομία παραμένει πολύ μακριά από την ύφεση.

«Νομίζω ότι η ύφεση είναι ακόμη πολύ μακριά και η αγορά εργασίας το αντικατοπτρίζει αυτό», δήλωσε ο Πούτιν επαναλαμβάνοντας τη θέση της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και οι σύμμαχοί τους έχουν επιβάλει περισσότερες από 25.000 διαφορετικές κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο που άρχισε το 2022 στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, σε μια προσπάθεια να βυθίσουν την οικονομία της Ρωσίας και να υπονομεύσουν την υποστήριξη προς τον Πούτιν.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, πολύ ταχύτερο από τις χώρες της G7, αλλά επιβραδύνεται απότομα υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η εισαγωγή φόρου πολυτελείας θα μπορούσε να είναι ένα λογικό βήμα.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η κυβέρνηση εξετάζει μια πιθανή αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για να διατηρήσει υπό έλεγχο το έλλειμμα του προϋπολογισμού και τα αποθεματικά.