«Επιταχύνεται ο εκτοπισμός ανθρώπων από θέσεις εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης»

Ο Dario Amodei, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Anthropic (που εξειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας και έρευνας γύρω από τη τεχνητή νοημοσύνη και είναι γνωστή από το λογισμικό Claude), καθώς και άλλα στελέχη επιχειρήσεων έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στο παρελθόν, για την πιθανότητα έως και το ήμισυ των θέσεων εργασίας γραφείου να εξαφανιστούν από την τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα πέντε χρόνια. Μια ηχηρή προειδοποίηση που φρόντισαν να επαναλάβουν και στο συνέδριο του Axios για την ΤΝ.

Όπως τόνισε ο Amodei, η κυβέρνηση μπορεί να χρειαστεί να παρέμβει και να υποστηρίξει τους ανθρώπους, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη τους εκτοπίζει με γρήγορους ρυθμούς από την εργασία τους. «Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα, όταν μια εκθετική καμπύλη κινείται πολύ γρήγορα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό να συμβεί, ώστε να αισθανθήκαμε την ανάγκη να προειδοποιήσουμε τον κόσμο για αυτό και να μιλήσουμε ειλικρινά», πρόσθεσε.

Ο συνιδρυτής της Anthropic, Jack Clark, ο οποίος επιβλέπει την εφαρμογή των πολιτικών της εταιρείας, πρόσθεσε: «Χρειάζεται κάποιο είδος πολιτικής αντίδρασης στην κλίμακα της αναστάτωσης που αναμένουμε τα επόμενα πέντε χρόνια».

Η εν λόγω προειδοποίηση έρχεται καθώς –σύμφωνα με τους ειδικούς– η ταχύτητα της αντικατάστασης των θέσεων εργασίας από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη ιδιαίτερα μεγάλη.