Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.5° 23.9°
1 BF
53%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.5° 20.9°
4 BF
36%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.0° 23.3°
2 BF
64%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
68%
Βέροια
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
56%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
3 BF
39%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.2° 22.2°
1 BF
70%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
21°C
23.0° 20.8°
2 BF
77%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.9° 24.3°
3 BF
56%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
1 BF
46%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
27.1° 24.7°
3 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 24.9°
3 BF
78%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
4 BF
31%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.6° 24.5°
2 BF
57%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.8°
3 BF
75%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.8°
0 BF
53%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.3° 18.3°
1 BF
94%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
43%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
55%
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
Πρώτη φετινή μείωση επιτοκίων από τη Fed

Για πρώτη φορά φέτος, η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) μείωσε σήμερα τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσεις, στο εύρος του 4% έως 4,25%, διατηρώντας τα όμως υψηλότερα από τις επιθυμίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αξιωματούχοι της Fed εμφανίστηκαν πάντως ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, προβλέποντας πως θα διαμορφωθεί στο 1,6% μέχρι το τέλος της χρονιάς σε σύγκριση με το 1,4% που προέβλεπαν τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, ανέφεραν πως «η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλό».

