Με το που πάτησε στη Βρετανία ο Τραμπ, η GSK ανακοίνωσε επενδύσεις 30 δισ. στις ΗΠΑ

«Μασάζ» του φαρμακευτικού κολοσσού στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε βάλει την εταιρεία στο στόχαστρό του.

Η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία GSK ανακοίνωσε σήμερα επένδυση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ) σε διάστημα πέντε ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, διευκρινίζει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του, την ώρα που οι φαρμακοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν τις πιέσεις του αμερικανού προέδρου, ο οποίος θέλει να τις κάνει να επενδύσουν και να παράγουν στη χώρα του.

Η GSK είναι επίσης μεταξύ των 17 εταιρειών από τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να παρουσιάσουν μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου «σταθερές δεσμεύσεις» για μείωση των τιμών των προϊόντων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις απείλησε με αντίποινα, αν δεν το πράξουν.

Η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού σήμερα και αύριο, Πέμπτη, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει ήδη αφορμή για ανακοινώσεις συμπράξεων και επενδύσεων μεταξύ εταιρειών των δύο χωρών.

Το Λονδίνο κατέγραψε χθες, Τρίτη, μια επένδυση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων (25 δισεκατομμύρια ευρώ) της Microsoft και μια άλλη 5 δισεκατομμυρίων στερλινών (5,8 δισεκατομμύρια ευρώ) από την πλευρά της Google.

Η επένδυση της GSK είναι η πρώτη που ανακοινώνεται προς την κατεύθυνση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια που θα επενδυθούν από τη βρετανική φαρμακευτική εταιρεία, 1,2 δισεκατομμύριο θα επενδυθεί «σε προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, καθώς και στην τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές τεχνολογίες», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η GSK λέει πως θέλει να αναπτύξει στις Ηνωμένες Πολιτείες «βιοφαρμακευτικά εργοστάσια και εργαστήρια νέας γενιάς».

Προβλέπει κυρίως την κατασκευή από το 2026 ενός εργοστασίου στην Πενσιλβάνια «που θα παρασκευάζει νέα φάρμακα» κατά των ασθενειών του αναπνευστικού και κατά του καρκίνου.