Ισπανία: 53.000 τουριστικές κατοικίες γίνονται υποχρεωτικά μόνιμες

Θα διατεθούν προς ενοικίαση σε πολίτες που ψάχνουν σπίτι. ● Χιλιάδες παρατυπίες διαπιστώθηκαν σε πολλά από αυτά τα ακίνητα. ● Το υπουργείο Στέγασης έχει ήδη ζητήσει από τις πλατφόρμες τουριστικών καταλυμάτων να αφαιρέσουν τις διαφημίσεις για τα καταλύματα. ● Η Ανδαλουσία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των περιοχών με 16.740 περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο της στεγαστικής κρίσης, κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την απόφασή της για διαγραφή περίπου 53.000 τουριστικών διαμερισμάτων από το Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών και Εποχιακών Ενοικιάσεων, τα οποία υποχρεωτικά θα μετατραπούν σε μόνιμες κατοικίες προς ενοικίαση. «Εντοπίσαμε χιλιάδες παρατυπίες σε πολλά από αυτά τα σπίτια που προορίζονται να γίνουν εξοχικές και τουριστικές κατοικίες. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να διαγράψουμε 53.000 κατοικίες από αυτό το μητρώο, ώστε να γίνουν μόνιμες κατοικίες για νέους και οικογένειες στη χώρα μας», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κόμματός του στη Μάλαγα.

Το υπουργείο Στέγασης έχει ήδη ζητήσει από τις πλατφόρμες τουριστικών καταλυμάτων, όπως η Airbnb και η Booking.com, να αφαιρέσουν τις διαφημίσεις για αυτά τα καταλύματα. Την Κυριακή, η Airbnb εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο για την Airbnb στην Ισπανία, που χαρακτηρίζεται από μια προληπτική δέσμευση για συνεργασία, ποιότητα και μια μακροπρόθεσμη όραση βιώσιμης ανάπτυξης που ωφελεί όλους». Σύμφωνα με την εταιρία, η οποία είχε αρκετές διαμάχες με την ισπανική κυβέρνηση, περίπου 70.000 επιπλέον καταχωρήσεις εμφανίζουν πλέον έναν επίσημο αριθμό εγγραφής, πράγμα που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των καταλυμάτων συμμορφώνεται πλέον με αυτή την απαίτηση. Ωστόσο, σε συνεργασία με το ισπανικό υπουργείο Στέγασης, η πλατφόρμα διαπίστωσε ότι λίγο λιγότερο από το 10% των ανακληθέντων εθνικών εγγραφών, εξακολουθούν να συνδέονται με ενεργές καταχωρήσεις. Αυτές οι καταχωρήσεις θα διαγραφούν αμέσως, σύμφωνα με την εταιρία.

Η Ανδαλουσία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των περιοχών με τις περισσότερες ανακληθείσες εγγραφές τουριστικών κατοικιών, με 16.740 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι Καναρίες Νήσοι με 8.698, η Καταλονία με 7.729, η Κοινότητα της Βαλένθια με 7.499, η Γαλικία με 2.640, οι Βαλεαρίδες Νήσοι με 2.373, η Μαδρίτη με 1.531 και η Μούρθια με 1.402. Το υπουργείο Στέγασης επισημαίνει μια μοναδική κατάσταση στην κοινότητα της Μαδρίτης, όπου το 83% των αιτήσεων εγγραφής αντιστοιχούν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ μόνο το 17% έχουν υποβληθεί ως τουριστικές μισθώσεις. Όσον αφορά τις πόλεις, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακυρωμένων εγγραφών παρατηρείται στη Σεβίλλη (2.289), ακολουθούμενη από τη Μαρμπέγια (1.802), τη Βαρκελώνη (1.564), τη Μάλαγα (1.471), τη Μαδρίτη (1.257) και τη Μπεναλμαδένα (926).