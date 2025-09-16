ΗΠΑ και Κίνα βρήκαν λύση για το TikTok

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν μια συμφωνία που θα διατηρήσει τη λειτουργία της εφαρμογής TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού θα μεταβιβαστούν τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες από την κινεζική ByteDance, επιλύοντας πιθανώς, ένα πρόβλημα που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο. «Έχουμε μια συμφωνία για το TikTok, έχω καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα, θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή για να επιβεβαιώσω τα πάντα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για μια επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία.
Η συμφωνία για τη δημοφιλή εφαρμογή μέσου κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αριθμεί 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, αποτελεί σημαντική ανακάλυψη στις πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ της Νο. 1 και της Νο. 2 οικονομίας του κόσμου που διεξήγαγαν έναν ευρύ εμπορικό πόλεμο που έχει εκνευρίσει τις παγκόσμιες αγορές. Ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τη συμφωνία. Οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, και το οποίο ψήφισε νόμο το 2024 επί κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν που απαιτούσε εκποίηση, λόγω των φόβων ότι η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ, επιτρέποντας στο Πεκίνο να κατασκοπεύει Αμερικανούς ή να διεξάγει επιχειρήσεις επιρροής μέσω της εφαρμογής.
A tentative framework was reached between Chinese and US officials aimed at keeping TikTok running in the US, but questions on key sticking points remain ahead of the November deadline. @dev_peter on what to expect in the Market Rundown https://t.co/OoKNtWK5gC pic.twitter.com/KUPpISmYuL— Reuters (@Reuters) September 16, 2025
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας