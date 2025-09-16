Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
31.1° 28.2°
3 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.2° 27.4°
4 BF
47%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
29.0° 28.3°
3 BF
68%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
37%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
0 BF
55%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
49%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 25.8°
4 BF
54%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.9° 27.7°
4 BF
43%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
5 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.7°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
65%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
35%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 28.4°
3 BF
48%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 28.2°
5 BF
68%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 29.8°
0 BF
26%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
3 BF
57%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
62%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
2 BF
38%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Photo 192690673 © Lehuishi | Dreamstime.com

ΗΠΑ και Κίνα βρήκαν λύση για το TikTok

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Με ποιο νομικό χειρισμό θα επιλύσουν οι δύο υπερδυνάμεις το χρονίζον πρόβλημα, ώστε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να λειτουργεί κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς η ιδιοκτήτρια Κίνα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Αμερικανών χρηστών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν μια συμφωνία που θα διατηρήσει τη λειτουργία της εφαρμογής TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού θα μεταβιβαστούν τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες από την κινεζική ByteDance, επιλύοντας πιθανώς, ένα πρόβλημα που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο. «Έχουμε μια συμφωνία για το TikTok, έχω καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα, θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή για να επιβεβαιώσω τα πάντα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για μια επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία.

Η συμφωνία για τη δημοφιλή εφαρμογή μέσου κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αριθμεί 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, αποτελεί σημαντική ανακάλυψη στις πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ της Νο. 1 και της Νο. 2 οικονομίας του κόσμου που διεξήγαγαν έναν ευρύ εμπορικό πόλεμο που έχει εκνευρίσει τις παγκόσμιες αγορές. Ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τη συμφωνία. Οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, και το οποίο ψήφισε νόμο το 2024 επί κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν που απαιτούσε εκποίηση, λόγω των φόβων ότι η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ, επιτρέποντας στο Πεκίνο να κατασκοπεύει Αμερικανούς ή να διεξάγει επιχειρήσεις επιρροής μέσω της εφαρμογής.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΗΠΑ και Κίνα βρήκαν λύση για το TikTok

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual