ΗΠΑ και Κίνα βρήκαν λύση για το TikTok

Με ποιο νομικό χειρισμό θα επιλύσουν οι δύο υπερδυνάμεις το χρονίζον πρόβλημα, ώστε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να λειτουργεί κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς η ιδιοκτήτρια Κίνα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Αμερικανών χρηστών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν μια συμφωνία που θα διατηρήσει τη λειτουργία της εφαρμογής TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού θα μεταβιβαστούν τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες από την κινεζική ByteDance, επιλύοντας πιθανώς, ένα πρόβλημα που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο. «Έχουμε μια συμφωνία για το TikTok, έχω καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα, θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή για να επιβεβαιώσω τα πάντα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για μια επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία.

Η συμφωνία για τη δημοφιλή εφαρμογή μέσου κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αριθμεί 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, αποτελεί σημαντική ανακάλυψη στις πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ της Νο. 1 και της Νο. 2 οικονομίας του κόσμου που διεξήγαγαν έναν ευρύ εμπορικό πόλεμο που έχει εκνευρίσει τις παγκόσμιες αγορές. Ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τη συμφωνία. Οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, και το οποίο ψήφισε νόμο το 2024 επί κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν που απαιτούσε εκποίηση, λόγω των φόβων ότι η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ, επιτρέποντας στο Πεκίνο να κατασκοπεύει Αμερικανούς ή να διεξάγει επιχειρήσεις επιρροής μέσω της εφαρμογής.