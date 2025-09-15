Στα χέρια χάκερ, προσωπικά δεδομένα πελατών από γνωστούς οίκους πολυτελών ειδών

Κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε κατά της γαλλικής εταιρείας Kering, που είναι η μητρική εταιρεία των γνωστών οίκων πολυτελών ειδών Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen.

H Kering επιβεβαίωσε την παραβίαση της ασφάλειας σε σχετική ανακοίνωση, χωρίς να κατονομάζει τις εταιρείες που επλήγησαν. Όπως ανέφερε η ανακοίνωση, η εταιρεία εντόπισε τον Ιούνιο πως «ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος κατάφερε να εισέλθει προσωρινά στα συστήματά μας και να αποκτήσει πρόσβαση σε περιορισμένα στοιχεία πελατών από ορισμένους από τους οίκους μας».

Μεταξύ των στοιχείων των πελατών που έπεσαν στα χέρια των χάκερ, βρίσκονται ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα, διευθύνσεις και συνολικά ποσά που δαπανήθηκαν στα καταστήματα των οίκων, αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του BBC.

Πάντως, ο όμιλος Kering εμφανίστηκε καθησυχαστικός, διαβεβαιώνοντας πως καμία οικονομική πληροφορία, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών, δεν έπεσε στα χέρια των χάκερ.

Από την πλευρά τους πάντως οι χάκερ –οι οποίοι αυτοαποκαλούνται "Shiny Hunters" στο BBC– ισχυρίζονται πως έχουν στην κατοχή τους στοιχεία που συνδέονται με 7,4 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

⇒ Η επίθεση φαίνεται να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου «φαινομένου» που πλήττει πολυτελείς μάρκες και καταστήματα φέτος. Παραβιάσεις υπήρξαν επίσης στον οίκο Cartier του ομίλου Richemont και σε ορισμένες από τις φίρμες του LVMH. Τον Ιούλιο, η επιτροπή ελέγχου της ιδιωτικότητας ανέφερε πως ερευνούσε μια διαρροή δεδομένων που επηρέαζε περίπου 419.000 πελάτες στον οίκο Louis Vuitton του LVMH.