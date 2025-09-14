Τι γίνεται με τον χρυσό - «Στοιχήματα» ακόμη και για τα 5.000 δολάρια

Σε περιόδους αστάθειας και αβεβαιότητας ο χρυσός θεωρείται το ασφαλέστερο επενδυτικό καταφύγιο • Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως το τρέχον, ο χρυσός εκτοξεύεται • Ξεπέρασε τα 3.643 δολάρια/ουγγιά, προσπερνώντας το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου 1980.

Ο χρυσός παραμένει το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αστάθειας και αβεβαιότητας, όπως συμβαίνει και στην τρέχουσα περίδο κάτι που αποτυπώνεται και στην χρηματιστηριακή του εκτόξευση.

Από την αρχή του έτους καταγράφει άνοδο πάνω από 30% η τιμή του, απόδοση που ξεπερνά κατά πολύ τους χρηματιστηριακούς δείκτες, ενώ σε πραγματικούς όρους (με πληθωρισμό) το ράλι θυμίζει την περίοδο 1979-1980.

Ο χρυσός ξεπέρασε, προσαρμοσμένος στον πληθωρισμό, το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου 1980, αγγίζοντας τα 3.643 δολάρια/ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού έχει 14πλασιαστεί από το 2000: τα 10.000 δολάρια που επενδύθηκαν τότε έχουν γίνει 140.000 δολάρια σήμερα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο χρυσός έχει υπεραποδώσει σε σχέση με τον Nasdaq, ξεπερνώντας τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ιστορικά ο χρυσός έχει χρησιμεύσει ως το απόλυτο αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Αν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί, ίσως έρθει διόρθωση. Επίσης αν η Fed καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων, η τιμή μπορεί να πιεστεί.

Αντίθετα, μια νέα κρίση ή αναζωπύρωση γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τον χρυσό σε νέα ρεκόρ.

Οι αβεβαιότητες, πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές ευνοούν τον χρυσό καθώς θεωρείται ως περιουσιακό στοιχείο ασφαλούς καταφυγίου, δηλαδή επενδύσεις που αναμένεται να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την αξία τους σε περιόδους αστάθειας και πτωτικών τάσεων της αγοράς. Επίσης ο χρυσός ενισχύεται σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού όπως αυτές των τελευταίων ετών.

Ιστορικά, ο χρυσός είχε αρνητική συσχέτιση με τις μετοχές και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτός ο κανόνας δεν… τηρείται.

Υπάρχει γενικά μια αντίστροφη σχέση μεταξύ των τιμών του χρυσού και του δολαρίου. Όταν η αξία του δολαρίου μειώνεται, οι τιμές του χρυσού τείνουν να αυξάνονται. Από την άλλη πλευρά, όταν το δολάριο αυξάνεται σε αξία, οι τιμές του χρυσού τείνουν να μειώνονται.

Στην άνοδο της τιμής του «κίτρινου μετάλλου» έχουν συμβάλει και οι κεντρικές τράπεζες. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές χρυσού παγκοσμίως είναι οι κεντρικές τράπεζες. Το 2024 πρόσθεσαν πάνω από 1.200 τόνους στα αποθέματά τους, στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση αποθεμάτων εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια.

Οι παγκόσμιες τοποθετήσεις σε ETFs χρυσού κατέγραψαν τον Αύγουστο τρίτο συνεχόμενο μήνα εισροών, ύψους 5,5 δισ. δολαρίων.

Αρκετοί μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι «βλέπουν» συνέχεια στο ράλι. «Ταύρος» για τον χρυσό δηλώνει η ελβετική UBS, η οποία «βλέπει» να συνεχίζει το ράλι μέχρι και τα 4.000 δολάρια.

Όπως σημειώνει η UBS, η μείωση των πραγματικών αποδόσεων την ώρα που ο πληθωρισμός αυξάνεται λόγω των δασμών και η Fed μειώνει τα επιτόκια, σε συνδυασμό με το ασθενέστερο δολάριο, θα ωφελήσουν τις τιμές του χρυσού.

Η Goldman Sachs «βλέπει» τα $3.700 στο τέλος του 2025, $4.000 το 2026, ενώ υπό προϋποθέσεις και τα $5.000 το 2027 και η JP Morgan τα $4.000 έως το β' τρίμηνο 2026.