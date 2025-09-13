Υποβάθμιση - καμπανάκι για τη Γαλλία από τον οίκο Fitch

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε χθες Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ με σταθερή προοπτική, υπογραμμίζοντας την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες που εμποδίζουν την εξυγίανση των σοβαρά υποβαθμισμένων δημόσιων οικονομικών της.

«Η κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω μη παροχής ψήφου εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον κατακερματισμό και την αυξανόμενη πόλωση στην εσωτερική πολιτική σκηνή» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Fitch. «Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», συμπληρώνει ο οίκος αξιολόγησης, θεωρώντας απίθανο το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως ήλπιζε η απερχόμενη κυβέρνηση.

Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν εκρηκτική για τη χώρα και τον πρόεδρο Μακρόν, καθώς η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε με αποτέλεσμα ο Γάλλος πρόεδρος να διορίσει νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέου υπουργικού συμβουλίου.

Στους δρόμους της χώρας, ωστόσο, ο γαλλικός λαός έδωσε τη δική του απάντηση, πραγματοποιώντας μεγάλες και δυναμικές διαδηλώσεις κατά του προϋπολογισμού λιτότητας που επιχειρεί να επιβάλει με κάθε μέσο ο Εμανουέλ Μακρόν.