Μυστικές επαφές των πλουσίων της Ε.Ε. για να επιβάλουν τον δικό τους προϋπολογισμό

Οι ισχυροί της Ένωσης συνασπίζονται για τη μάχη κατά των αιτημάτων για αύξηση των δαπανών και στήριξη φτωχότερων περιοχών.

Μια… πρωτότυπη συνάντηση αναμένεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα στη Βιέννη, αναφέρει το Politico, ένα μυστικό ραντεβού ανάμεσα στις πιο πλούσιες χώρες της Ε.Ε.

Στόχος η δημιουργία κοινού βηματισμού και στρατηγικής με το βλέμμα στην μεγάλη μάχη που έρχεται για τον επταετή προϋπολογισμό του μπλοκ.

Στην ιστορική αυστριακή πρωτεύουσα χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και οι σκανδιναβικές θα πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά μια τέτοιου τύπου συνάντηση για τον προϋπολογισμό ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων.

Βασικός στόχος να υπάρξουν τα κατάλληλα επιχειρήματα απέναντι σε κράτη όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πολωνία που υποστηρίζουν μεγαλύτερες δαπάνες, ιδιαίτερα στη γεωργία, αλλά και στην χρηματοδότηση φτωχότερων περιοχών.

Από την παρουσίαση του προϋπολογισμού τον περασμένο Ιούλιο οι αξιωματούχοι είχαν ελάχιστο χρόνο προκειμένου να εξετάσουν τις εκατοντάδες σελίδες και να αρχίσουν να υπολογίζουν πόσα χρήματα θα κερδίσουν και πόσα θα χάσουν από το νέο σχέδιο της Κομισιόν.

Μπορεί επισήμως οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό να μην έχουν ξεκινήσει, όμως στο παρασκήνιο έχουν αρχίσει ήδη οι ραδιουργίες.

Στη συνάντηση της Βιέννης, πάντως, δεν θα δώσουν το «παρών» και θα περιμένουν να συζητήσουν θεσμικά το θέμα από τον Οκτώβριο.

Σε κάθε διαπραγμάτευση χώρες με κοινά συμφέροντα επιχειρούν να συνασπιστούν προκειμένου να αναπτύξουν κοινή γραμμή, πραγματοποιούν κοινές συναντήσεις με την Κομισιόν και χωρίζουν τις αρμοδιότητες ανά τομείς.

Ο στόχος, φυσικά, είναι να κερδίσουν τους αντιπάλους τους στις διαπραγματεύσεις και να επιβάλουν τα δικά τους «θέλω» στον τερατώδη προϋπολογισμό.

Τα δύο στρατόπεδα

Οι αντίπαλες «ομάδες» είναι λίγο έως πολύ γνωστές. Από τη μια πλευρά είναι οι εκείνοι που εισφέρουν περισσότερα χρήματα από όσα λαμβάνουν, με χώρες από τη Σουηδία έως τη Γαλλία και συνήθως είναι υπέρ ενός πιο «μαζεμένου» ταμείου.

Στον αντίποδα οι λεγόμενοι «Φίλοι της Συνοχής», ένας ευρύς συνασπισμός νοτίων και ανατολικών κρατών, ανάμεσά τους η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία που πιέζουν για μεγαλύτερο προϋπολογισμό, ιδιαίτερα για κονδύλια που προορίζονται προς τη στήριξη των φτωχότερων περιοχών του μπλοκ.

«Όπως πολλά πράγματα στον κόσμο, έτσι και ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. δεν ορίζονται από τα οικονομικά, αλλά από την ιστορία» σχολίαζε πριν από μερικές εβδομάδες ο Στέφαν Ίμχοφ, γενικός γραμματέας του ομοσπονδιακού υπουργείου οικονομικών της Αυστρίας

Υπάρχουν, πάντως, και εμφανείς διαφορές μέσα σε κάθε ομάδα, λέει το Politico. Για παράδειγμα η Γαλλία και η Ολλανδία έχουν εντελώς διαφορετικές ατζέντες σε θέματα όπως το επίπεδο χρέους.

Στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων η Γαλλία είναι πιο κοντά στην άποψη της Πολωνίας για περισσότερες δαπάνες από ότι μέλη της δικής της ομάδας.

Όμως τα κράτη προσπαθούν να λύσουν τέτοιες διαφορές μέσα στις δικές τους ομάδες, όπου συμβιβάζονται σε κεντρικές θέσεις για το γενικό μέγεθος του προϋπολογισμού.

Οι «θολές» γραμμές

Η σημερινή συνάντηση στη Βιέννη, πάντως, θα γίνει υπό την ηγεσία των δύο μεγάλων κρατών της Ε.Ε., της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Στο τέλος της ημέρας η Γαλλία με τη Γερμανία συμφωνούν στα ποσά και οι υπόλοιποι ακολουθούν» σχολιάζει με νόημα διπλωμάτης από το μπλοκ των πλουσίων με γνώση των συζητήσεων.

Στο άλλο στρατόπεδο η Πολωνία έχει πάρει το πάνω χέρι ως η χώρα που λαμβάνει τα περισσότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό.

Όμως η σύμπλευση δεκαετιών της Βαρσοβίας με τη Βουδαπέστη, καθώς υπάρχουν κοινά συμφέροντα, έχει υπονομευτεί από την αντιπαράθεση με τον Βίκτορ Όρμπαν, οι ενέργειες του οποίου στο εσωτερικό της Ουγγαρίας έχουν φέρει την Κομισιόν να παγώνει κονδύλια δισεκατομμυρίων.

Αυτό έχει ανοίξει την πόρτα για τα κράτη της Μεσογείου, που επίσης στηρίζουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στις πιο φτωχές περιοχές, προκειμένου να παίξουν σημαντικό ρόλο εντός του συνασπισμού.

Την 1η Σεπτέμβρη η Μάλτα προήδρευσε μιας συνάντησης ειδικών επί του προϋπολογισμού της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής» στην οποία μπήκαν τα πρώτα «κομμάτια» για τις συζητήσεις επί του προϋπολογισμού.

Έμπειροι διαπραγματευτές σημειώνουν στην ιστοσελίδα ότι οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται σε αυτές τις συναντήσεις. Χαρακτηριστικά, πέρυσι, οι πλούσιες χώρες συμφώνησαν στα 175 δισ. ευρώ του προγράμματος Horizon, το οποίο επιβεβαιώθηκε αργότερα από την Κομισιόν, στο πλαίσιο μιας άτυπης συνάντησης στο Ελσίνκι.

Η θέση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή… περιμένει στην άκρη για όσον καιρό διαπραγματεύονται οι λομπίστες και επιδιώκει η τελική συμφωνία να είναι κοντά στην αρχική της πρόταση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο.

Τους επόμενους μήνες, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού Πιοτρ Σέραφιν, πρώην πρέσβης της Πολωνίας στην ΕΕ θα είναι εκείνος που θα συντονίσει τις συζητήσεις ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα.

«Ο επίτροπος μπορεί να δει όλα τα χαρτιά στο τραπέζι», καθώς είναι ανάμεσα στις δύο πλευρές επιβεβαιώνει αξιωματούχος της Κομισιόν.

Πάντως, με σκληρά ματς προ των πυλών, το μόνο σίγουρο είναι πως για τους διαπραγματευτές υπάρχουν λίγα πράγματα που μπορούν να θεωρηθούν ως βεβαιότητες.