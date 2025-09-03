Τριγμοί στη συμφωνία με τον Τραμπ

«Ο Τραμπ θα εκμεταλλευτεί κάθε σημάδι αδυναμίας για να κλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο», τονίζει η Ιράτσε Γκαρσία, πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D)

Στον αέρα οι προσπάθειες της Ε.Ε. να παρουσιάσει τη συμφωνία ως έναν τρόπο διασφάλισης της διατλαντικής ενότητας έναντι της Μόσχας ● Βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ των κεντροδεξιών συμμάχων της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και των Σοσιαλιστών

Την αντίθεσή τους στην εμπορική συμφωνία Ε.Ε. - ΗΠΑ εκφράζουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές. Η συμφωνία που έκλεισε τελικά με δασμούς 15% υπέρ των ΗΠΑ παρουσιάστηκε ως το «μη χείρον βέλτιστον» στην Ε.Ε. Το... μπούλινγκ του Τραμπ είχε κερδίσει.

«Είμαστε σθεναρά αντίθετοι στη συμφωνία», δήλωσε στο POLITICO η Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D). Η ομάδα της είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αντίθεσή της θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της απόπειρας της Ε.Ε. να διατηρήσει τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα στο 15%, με αντάλλαγμα μεγάλες παραχωρήσεις στις απαιτήσεις του Τραμπ.

«Ο Τραμπ θα εκμεταλλευτεί κάθε σημάδι αδυναμίας για να κλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο», δήλωσε η Ιράτσε Γκαρσία, μετά τις απειλές του προέδρου να αντιδράσει με δασμούς στους περιορισμούς των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών (απολαμβάνοντας τη στήριξή τους φυσικά).

Μπορούν οι Σοσιαλιστές να εκτροχιάσουν τη συμφωνία; Οχι στην πραγματικότητα. Ομως η αντίθεσή τους θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες της Ε.Ε. να παρουσιάσει τη συμφωνία ως έναν τρόπο διασφάλισης της διατλαντικής ενότητας έναντι της Μόσχας, αλλά κυρίως βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ των κεντροδεξιών συμμάχων της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (που υποστηρίζουν τη συμφωνία) και των Σοσιαλιστών. Κάποτε πυλώνες ενός μεγάλου, μετριοπαθούς συνασπισμού στις Βρυξέλλες, η συνεργασία έχει επιδεινωθεί από τότε που οι ψηφοφόροι υποστήριξαν την αύξηση των ακροδεξιών νομοθετών στις περσινές εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το Politico, «βρισκόμαστε σε μια από εκείνες τις στιγμές όπου οι ετικέτες όπως “προοδευτικός” και “συντηρητικός” είναι άχρηστες. Η Γκαρσία ενέκρινε την ιδέα της χρήσης του λεγόμενου εμπορικού μπαζούκα της Ε.Ε. για αντίποινα εναντίον του Τραμπ», σημειώνει.

Σύμφωνα, πάντως, με την κορυφαία αξιωματούχο εμπορίου της Κομισιόν, Σαμπίνε Γουέιαντ, οι χώρες-μέλη ήταν που δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν την οργή του Τραμπ με αντίποινα. Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να ευχαριστήσει τις πρωτεύουσες –και να κρατήσει τον Τραμπ στο πλευρό των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία– η Κομισιόν θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου.

Ερωτηθείς για την απειλή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, αξιωματούχος της Επιτροπής είπε: «Η ψήφος κατά αυτής της εμπορικής συμφωνίας σημαίνει ότι θα μας χτυπήσουν πανάκριβοι δασμοί». Σημειώνεται ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη αναιρέσει τους υψηλότερους δασμούς στα αυτοκίνητα, κάτι που υποτίθεται ότι θα συνέβαινε όταν η Επιτροπή δημοσίευσε τη νομοθεσία για την εμπορική συμφωνία.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις τόσο για την Ουκρανία όσο και για το εμπόριο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «γνωρίζει την απογοήτευση που αισθάνονται πολλοί Ευρωπαίοι που αντιλαμβάνονται την Ενωση ως υπερβολικά παθητική».