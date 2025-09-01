Αθήνα, 26°C
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου, 2025

«Ανεξάρτητη» μεν η Fed, «σωστή» ωστόσο η αποπομπή της Κουκ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn. gr
Η Τράπεζα «έχει κάνει πολλά λάθη», υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Την ώρα που το ερώτημα για το εάν θα διατηρηθεί η «ανεξαρτησία» της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (FED) ή όχι, διχάζει την αμερικανική οικονομική και πολιτική ελίτ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παίρνει θέση για όσα γίνονται, με μια μεσοβέζική δήλωση.

Όπως ανέφερε ο Μπέσεντ, η Fed είναι και θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη, υπογραμμίζοντας όμως πως «έχει κάνει πολλά λάθη». Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της απόφασης του προέδρου Τραμπ να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed για φερόμενη απάτη που συνδέεται με στεγαστικά δάνεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει εδώ και μήνες τη Fed και προσωπικά τον επικεφαλής της, τον Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν προχωρεί σε μείωση επιτοκίων. Πρόσφατα μάλιστα ο Τραμπ επιτέθηκε στον Πάουελ με αφορμή μια δαπανηρή ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε επίσης ότι δεν ανησυχεί για τη θέση του δολαρίου σε σύγκριση με το ευρώ, καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα είναι αναμενόμενα ισχυρό λόγω της μεγάλης δημοσιονομικής επέκτασης στην Ευρώπη. «Με ηγέτιδα δύναμη τη Γερμανία, η Ευρώπη έχει μια μεγάλη δημοσιονομική επέκταση», συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

