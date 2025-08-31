Σημείο καμπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο «κανόνας de minimis» -από τον ομώνυμο λατινικό όρο που σημαίνει «για μικρά πράγματα»- θεσπίστηκε στις ΗΠΑ το 1938, με στόχο να αποφευχθεί το κόστος είσπραξης μικρών ποσών εισαγωγικών δασμών για μικρής αξίας εισαγόμενα δέματα. Με τα χρόνια, το όριο της αξίας των δεμάτων που απαλλάσσονταν από δασμούς αυξήθηκε από τα αρχικά 5 δολάρια, προσεγγίζοντας τα 200 δολάρια ώς το 2015. Aπό το επίπεδο αυτό, πήγε στα 800 δολάρια το 2015, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων στις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η αμερικανική υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ξεκίνησε από χθες τα ξημερώματα να εισπράττει κανονικούς δασμούς για όλα τα δέματα που εισάγονται στη χώρα, ανεξαρτήτως αξίας, χώρας προέλευσης ή τρόπου μεταφοράς. Η κίνηση μετά από σχετική απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τερματίζει ένα καθεστώς που κρατά εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, γνωστό ως «κανόνας de minimis».

Σημαντική αναταραχή στα μοντέλα αλυσίδας εφοδιασμού των εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου, των μικρών επιχειρήσεων αλλά και στην τσέπη των καταναλωτών αναμένεται να προκαλέσει ο τερματισμός της εξαίρεσης καταβολής δασμών για τα μικρής αξίας δέματα που αποστέλλονται στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, μετά την αύξηση των δασμών, στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, οι άμεσες αποστολές προϊόντων από την Κίνα εκτινάχθηκαν, δημιουργώντας ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο πώλησης απευθείας στον καταναλωτή. Κινεζικοί κολοσσοί ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως οι Shein και Temu, εκμεταλλεύτηκαν τον κανόνα αποστέλλοντας αδασμολόγητα και σχετικά γρήγορα από την πηγή παραγωγής μυριάδες φτηνά προϊόντα στους Αμερικανούς καταναλωτές, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης μεγάλων αποθηκών με στοκ και επιβάρυνσης με άλλα γενικά έξοδα.

Το «παραθυράκι» αυτό υιοθετήθηκε από εκατομμύρια άλλες επιχειρήσεις –αμερικανικές και ξένες, μεγάλες και μικρές.

Η CBP εκτίμησε ότι η αξία των δεμάτων που απολάμβαναν την εξαίρεση «de minimis» σχεδόν δεκαπλασιάστηκε στην τελευταία δεκαετία, από τα 139 εκατομμύρια το οικονομικό έτος 2015 σε 1,36 δισ. δολάρια το 2024. Πολλά από αυτά τα πακέτα εισήλθαν χωρίς έλεγχο και αυτό επέτρεψε στην κυβέρνηση Τραμπ να κατηγορήσει την εξαίρεση «de minimis» για την εισβολή της ναρκωτικής ουσίας φαιντανύλης και των πρόδρομων ουσιών αυτής στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και από την Κίνα. Στις 2 Μαΐου, ο Τραμπ προχώρησε τελικά στην κατάργηση του κανόνα «de minimis» για όλα τα δέματα που έχουν αποστολέα από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Με το νέο καθεστώς, όλοι οι αποστολείς δεμάτων θα πληρώνουν πλέον δασμούς βάσει του δασμολογικού συντελεστή της χώρας προέλευσης. Διαφορετικά, μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν μια σταθερή χρέωση μεταξύ 80 και 200 δολαρίων ανά δέμα, ανάλογα με τον αμοιβαίο δασμό που έχει επιβληθεί ανά χώρα. Η δεύτερη επιλογή, η οποία στοχεύει να δώσει στις ταχυδρομικές υπηρεσίες περισσότερο χρόνο προσαρμογής, θα ισχύσει μόνο για έξι μήνες.

Ο Λευκός Οίκος διαμήνυσε ότι η κατάργηση του κανόνα «de minimis» θα είναι μόνιμη, προβλέποντας ότι θα αποδίδει κάθε χρόνο έως και 10 δισ. δολάρια σε δασμολογικά έσοδα.

Κάποιοι εγχώριοι οικονομικοί κλάδοι, όπως η κλωστοϋφαντουργία, έσπευσαν να χαιρετίσουν την κατάργηση του «de minimis» ως «ιστορική νίκη» για την αμερικανική μεταποίηση, υπογραμμίζοντας ότι κλείνει έτσι ένα «παραθυράκι» που επέτρεπε στις ξένες εταιρείες γρήγορης μόδας να αποφεύγουν τους δασμούς και να εισάγουν ενδύματα, τα οποία κάποιες φορές κατασκευάζονταν με καταναγκαστική εργασία, μειώνοντας τις αμερικανικές θέσεις εργασίας.