Γερμανία: ρεκόρ ανεργίας δεκαετίας στα 3 εκατομμύρια

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ξεπέρασε τον Αύγουστο το όριο των 3 εκατομμυρίων, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2015, ένδειξη της επίμονης οικονομικής ύφεσης που επηρεάζει αρνητικά την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.
Στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης τον Αύγουστο οι άνεργοι έφταναν τα 3,03 εκατ., 46.000 περισσότεροι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 153.000 περισσότεροι σε ετήσια βάση, επεσήμανε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (ΒΑ).
«Τον Αύγουστο συνέβη αυτό που αναμέναμε: λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια», δήλωσε η Άντρεα Νάλες πρόεδρος της ΒΑ.
Η τελευταία φορά που καταγράφηκαν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνεργοι τον Αύγουστο ήταν το 2010, σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας.
«Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών», εκτίμησε η Νάλες.
Ορισμένοι τομείς, όπως η υγεία και η δημόσια διοίκηση, «συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας», όμως «η μείωση συνεχίζεται στον μεταποιητικό τομέα και την προσωρινή απασχόληση», σημείωσε ο ίδια.
Αυτά τα τρία εκατομμύρια άνεργοι τον Αύγουστο αποτελούν πάνω απ' όλα «μια δήλωση αποτυχίας μπροστά στην άρνηση των τελευταίων ετών να γίνουν μεταρρυθμίσεις», κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών (BDA) Ράινερ Ντούλγκερ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία έχει ανάγκη ένα πραγματικό «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων».
Έπειτα από ένα υποτονικό ξεκίνημα την άνοιξη, η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς αναμένεται το φθινόπωρο να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της για μεταρρυθμίσεις, κυρίως φορολογικές και κοινωνικές, με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας της Γερμανίας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας