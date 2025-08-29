Γερμανία: ρεκόρ ανεργίας δεκαετίας στα 3 εκατομμύρια

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ξεπέρασε τον Αύγουστο το όριο των 3 εκατομμυρίων, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2015, ένδειξη της επίμονης οικονομικής ύφεσης που επηρεάζει αρνητικά την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης τον Αύγουστο οι άνεργοι έφταναν τα 3,03 εκατ., 46.000 περισσότεροι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 153.000 περισσότεροι σε ετήσια βάση, επεσήμανε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (ΒΑ).

«Τον Αύγουστο συνέβη αυτό που αναμέναμε: λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια», δήλωσε η Άντρεα Νάλες πρόεδρος της ΒΑ.

Η τελευταία φορά που καταγράφηκαν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνεργοι τον Αύγουστο ήταν το 2010, σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας.

«Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών», εκτίμησε η Νάλες.

Ορισμένοι τομείς, όπως η υγεία και η δημόσια διοίκηση, «συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας», όμως «η μείωση συνεχίζεται στον μεταποιητικό τομέα και την προσωρινή απασχόληση», σημείωσε ο ίδια.

Αυτά τα τρία εκατομμύρια άνεργοι τον Αύγουστο αποτελούν πάνω απ' όλα «μια δήλωση αποτυχίας μπροστά στην άρνηση των τελευταίων ετών να γίνουν μεταρρυθμίσεις», κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών (BDA) Ράινερ Ντούλγκερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία έχει ανάγκη ένα πραγματικό «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων».

Έπειτα από ένα υποτονικό ξεκίνημα την άνοιξη, η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς αναμένεται το φθινόπωρο να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της για μεταρρυθμίσεις, κυρίως φορολογικές και κοινωνικές, με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας της Γερμανίας.