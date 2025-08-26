Το νορβηγικό επενδυτικό ταμείο αποεπενδύει από την Caterpillar λόγω Ισραήλ

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο επικαλείται τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον αμερικάνικο κολοσσό στη Λωρίδα της Γάζας • Αποεπενδύσεις και σε πέντε ισραηλινές τράπεζες που χρηματοδότησαν τον παράνομο επικοισμό στη Δυτική Όχθη.

Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας, το πλουσιότερο στον κόσμο και αξίας 2 τρισ. δολαρίων, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι πούλησε τις μετοχές που διακρατούσε στην αμερικανική κατασκευάστρια μηχανημάτων έργου Caterpillar, για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς το Ισραήλ αξιοποιεί τις μπουλντόζες τις αλλά και εξοπλισμό της για να κατεδαφίζει σπίτια και κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο επενδυτικός φορέας ανακοίνωσε ακόμη την απόσυρσή του από πέντε ισραηλινές τράπεζες που χρηματοδότησαν την κατασκευή παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967: τις First International Bank of Israel, FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot και Bank Hapoalim.

Το συνολικό ύψος των αποεπενδύσεων εκτιμώνται στα 3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Guardian.

Υπενθυμίζεται πως μόνο μέσα στο 2025 το νορβηγικό επενδυτικό ταμείο έχει αποσυρθεί συνολικά από 20 Ισραηλινές εταιρείς, την ώρα που οι επενδύσεις του νορβηγικού δημοσίου σε ισραηλινές εταιρείες βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής ατζέντας στη Νορβηγία.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» εξήγησε το ταμείο σε ανακοίνωσή του.

Ο επενδυτικός φορέας, που ανήκει στην κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας, διευκρίνισε πως έλαβε την απόφαση αυτή κατόπιν σύστασης του οργάνου του για την ηθική δεοντολογία. Εξήγησε πως έκρινε ότι «μηχανήματα έργου κατασκευασμένα από την Caterpillar χρησιμοποιούνται από τις ισραηλινές αρχές για την γενικευμένη παράνομη καταστροφή παλαιστινιακών περιουσιών» και ότι η αμερικανική εταιρεία «δεν έλαβε κανένα μέτρο για να εμποδίσει» αυτή τη χρήση των μηχανημάτων της.

Τροφοδοτούμενο από τα πελώρια έσοδα χάρη στις εξαγωγές υδρογονανθράκων της Νορβηγίας, το ταμείο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, διαθέτει κεφάλαια ύψους κάπου δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων και επενδύσεις σε πάνω από 8.600 επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Ήταν ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους της Caterpillar, διακρατούσε το 1,2% του κεφαλαίου της, αξίας 2,4 δισεκ. δολαρίων.

Στις αρχές Αυγούστου, το ταμείο είχε ήδη ανακοινώσει πως αποσύρεται από 11 ισραηλινές εταιρείες εξαιτίας της εμπλοκής τους στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

→ Εκθεση του ΟΗΕ με την υπογραφή της Φραντσέσκα Αλμπανέζε στις αρχές Ιουλίου αποκάλυπτε ότι πάνω από χίλιες εταιρείες, αμερικανικές, ευρωπαϊκές, κινεζικές, κορεάτικες και γιαπωνέζικες, τροφοδοτούν, ασφαλώς με το αζημίωτο, τη γενοκτονία και τον εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβανόταν και η Caterpillar.