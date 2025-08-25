Μαζική αναστολή αποστολής δεμάτων στις ΗΠΑ λόγω τραμπικών δασμών

Σε «αναμμένα κάρβουνα» τα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία για τον τρόπο εφαρμογής των τραμπικών δασμών.

Σε αναβρασμό βρίσκονται τα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία, λόγω της γενικευμένης αβεβαιότητα που επικρατεί από τους τραμπικούς δασμούς, με αποτέλεσμα τα ταχυδρομεία να αναστείλουν μαζικά τις αποστολές των δεμάτων τους προς τις ΗΠΑ, μεταδίδει ο Guardian.

Τη Δευτέρα, η γαλλική La Poste έγινε η τελευταία ταχυδρομική υπηρεσία μετά τις Deutsche Post (Γερμανία), Correos (Ισπανία), Poste Italiane (Ιταλία), και των αντίστοιχων υπηρεσίων του Βελγίου, της Σουηδίας και της Δανίας, που ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος των αποστολών της προς τις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο.

Η Αυστριακή Österreichische Post και η βρετανική Royal Mail δήλωσαν ότι θα σταματήσουν να δέχονται δέματα την Τρίτη, ώστε να επιτραπεί στα ήδη σταλμένα να φτάσουν στις ΗΠΑ πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί στα τέλη Αυγούστου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τον περασμένο μήνα εκτελεστικό διάταγμα που καταργεί, από τις 29 Αυγούστου, την απαλλαγή φόρου για τα μικρά πακέτα αξίας κάτω των 800 δολαρίων (κάτι που ευνοούσε πολλές μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις), επιτρέποντάς τους έως τώρα να εισάγονται στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς.

Σύμφωνα με την αμερικανική Τελωνειακή Υπηρεσία, συνολικά 1,36 δισεκατομμύρια πακέτα στάλθηκαν πέρυσι βάσει αυτής της απαλλαγής, με αγαθά αξίας 64,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πλέον, αυτά τα πακέτα θα υπόκεινται σε δασμό 15%, ίδιο με εκείνον που ισχύει για τις περισσότερες άλλες εισαγωγές από την ΕΕ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αν οι ρυθμίσεις αυτές παραμείνουν, θα έχουν σημαντική επίπτωση, ιδίως σε μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα χαμηλής αξίας στις ΗΠΑ.

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να αποστέλλουν γράμματα και πακέτα που αποστέλλονται από ιδιώτες και περιέχουν δώρα αξίας κάτω των 100 ευρώ, προειδοποιώντας όμως ότι αυτά θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους ώστε να αποτρέπεται η χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς.

Οι φορείς επέρριψαν ευθύνες στην εκτεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα εφαρμοστούν οι νέοι δασμοί, καθώς και στην έλλειψη χρόνου για προετοιμασία.

Η DHL, η μεγαλύτερη εταιρεία logistics στην Ευρώπη (και ιδιοκτήτρια της Deutsche Post), δήλωσε: «Παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα, όπως ποιος θα πληρώνει τους δασμούς, ποια επιπλέον δεδομένα θα απαιτούνται και πώς αυτά θα διαβιβάζονται στις Τελωνειακές Αρχές των ΗΠΑ.»

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι δεν αποδέχεται πλέον δέματα και ταχυδρομικά είδη που περιέχουν εμπορεύματα από επιχειρηματικούς πελάτες με προορισμό τις ΗΠΑ.

Η La Poste, που αποστέλλει κατά μέσο όρο 1,6 εκατομμύρια πακέτα ετησίως στις ΗΠΑ (το 80% από επιχειρήσεις και το 20% από ιδιώτες), δήλωσε ότι οι νέοι κανονισμοί επιβεβαιώθηκαν από τις αμερικανικές αρχές μόλις στις 15 Αυγούστου.

«Η καθυστερημένη ανακοίνωση άφησε τις ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες με εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό περιθώριο για προετοιμασία. Επιπλέον, τα συνοδευτικά έγγραφα των κανονισμών εξακολουθούν να χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις», δήλωσε η γαλλική εταιρεία.

Η Poste Italiane ανέφερε ότι «αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά την αποδοχή όλων των αποστολών με εμπορεύματα προς τις ΗΠΑ».

Η σκανδιναβική εταιρεία logistics PostNord χαρακτήρισε την παύση «δυσάρεστη αλλά αναγκαία».

Η ταχυδρομική υπηρεσία της Ολλανδίας, PostNL, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά με τους νέους δασμούς, παρόλο που οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ακόμα σύστημα για την είσπραξή τους, ενώ η Royal Mail εξέφρασε την ελπίδα ότι η διακοπή θα διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες.

Ο οργανισμός PostEurop, που εκπροσωπεί 51 δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες της Ευρώπης, δήλωσε ότι αν δεν βρεθούν πρακτικές λύσεις μέχρι τις 29 Αυγούστου, είναι πιθανό όλα τα μέλη του να αναστείλουν το μεγαλύτερο μέρος των αποστολών δεμάτων προς τις ΗΠΑ.