Στα σκαριά εξαγορά μαμούθ στην αγορά του καφέ

Η κατασκευάστρια των αναψυκτικών 7UP σκοπεύει να εξαγοράσει την ολλανδική JDE Peets' s έναντι 15,7 δισ. ευρώ για να δημιουργήσει έναν κολοσσό στην αγορά του καφέ.

Η Keurig Dr Pepper, εισηγμένη στις ΗΠΑ, φαίνεται να ήρθε σε συμφωνία για την εξαγορά της ολλανδικής εταιρείας JDE Peet's έναντι 15,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (18,4 δισ. δολαρίων) σε μετρητά, με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κολοσσού στον τομέα του καφέ, εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών προκλήσεων, μεταδίδει το αμερικανικό πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η κατασκευάστρια των αναψυκτικών 7UP και Dr Pepper θα προσφέρει 31,85 ευρώ για κάθε μετοχή της JDE Peet's, προσφέροντας περίπου 20% premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ολλανδικής εταιρείας την Παρασκευή.

Η συμφωνία, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια, προβλέπει τη διάσπαση των δραστηριοτήτων καφέ και των υπόλοιπων ποτών σε δύο ξεχωριστές εισηγμένες εταιρείες.

Η συναλλαγή, η οποία πραγματοποιείται εν μέσω έντονης δραστηριότητας στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών, αντιστρέφει εν μέρει τη συγχώνευση του 2018 που δημιούργησε την Keurig Dr Pepper μέσω της ένωσης των Keurig Green Mountain και Dr Pepper Snapple.

Οι μετοχές της JDE Peet's εκτινάχθηκαν κατά 18% στις πρωινές συναλλαγές, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία τους, ενώ οι μετοχές της Keurig Dr Pepper στη Φρανκφούρτη υποχώρησαν κατά 1,3% στις 07:35.

«Από την συμφωνία των Keurig και JDE Peet’s, αρπάζουμε μια εξαιρετική ευκαιρία για να δημιουργήσουμε έναν παγκόσμιο κολοσσό στον καφέ», δήλωσε ο CEO της Keurig Dr Pepper, Τιμ Κόφερ. «Είναι η σωστή στιγμή για αυτή τη συναλλαγή, καθώς η KDP βρίσκεται σε θέση επιχειρησιακής και οικονομικής ισχύος, με δυναμική σε όλο το εξελιγμένο χαρτοφυλάκιό μας και αυξανόμενη ανθεκτικότητα στην κατηγορία του καφέ.»

Οι νέες εταιρείες θα διοικούνται από τον Κόφερ και τον οικονομικό διευθυντή Σουντάνσου Πριγιανταρσί, αντίστοιχα.

Η Keurig δήλωσε ότι η Global Coffee Co., με ετήσιες καθαρές πωλήσεις περίπου 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα είναι καλά τοποθετημένη για να επωφεληθεί από την παγκόσμια αγορά καφέ ύψους 400 δισ. δολαρίων, ενώ η Beverage Co., με πάνω από 11 δισ. δολάρια σε ετήσιες καθαρές πωλήσεις, θα επικεντρωθεί στην αγορά αναψυκτικών της Βόρειας Αμερικής αξίας 300 δισ. δολαρίων.

Η νέα εταιρεία στον χώρο του καφέ θα μειώσει το χάσμα με τον τρέχοντα ηγέτη της αγοράς, τη Nestlé, σε ένα περιβάλλον όλο και πιο απαιτητικό, σύμφωνα με αναλυτές της ING.

Οι τιμές του καφέ παγκοσμίως βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες πίεσαν την προσφορά, ενώ η αστάθεια εντάθηκε λόγω των εμπορικών εντάσεων.

Τόσο η Keurig όσο και η JDE Peet's έχουν επισημάνει τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών των κόκκων καφέ, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν ξανά μετά την επιβολή δασμών 50% από τον Τραμπ στις εισαγωγές καφέ από τη Βραζιλία, από τις 6 Αυγούστου.

Η κεφαλαιοποίηση της Keurig είναι περίπου 48 δισ. δολάρια, ενώ η JDE Peet's, με brands όπως Jacobs, L’Or, Tassimo και Douwe Egberts, είχε αποτίμηση 12,76 δισ. ευρώ στο κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η μετοχή της Keurig έχει αυξηθεί σχεδόν 10% φέτος, χάρη στις ισχυρές πωλήσεις ποτών, ενώ η μετοχή της ολλανδικής εταιρείας σχεδόν διπλασιάστηκε, υποστηριζόμενη από σταθερά έσοδα και στροφή της στρατηγικής προς την ανταμοιβή των μετόχων.

Η JDE Peet's ανήκει κατά πλειοψηφία στη γερμανική JAB, η οποία κατέχει επίσης σημαντικό μειοψηφικό ποσοστό στην Keurig Dr Pepper, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.