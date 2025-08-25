Crypto-δισεκατομμυριούχος ο Τραμπ

Από την πρώτη ημέρα της 2ης θητείας του στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ καταχράστηκε το αξίωμά του προκειμένου να αβγατίσει τον πλούτο του. Σε αυτήν την επιχείρηση μείζονα ρόλο κατέχει η εμπλοκή του στα κρυπτονομίσματα τα οποία φαίνεται αποτελούν πλέον και το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της οικογένειάς του.

Στους επτά μήνες που κυβερνά, ο Τραμπ έκανε το παν για την πτώση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στον λίαν κερδοσκοπικό τομέα των crypto, την εκτόξευση των αξιών του και τον πλουτισμό του. Διέλυσε τη μονάδα επιβολής του νόμου κρυπτονομισμάτων στο υπουργείο Δικαιοσύνης, σταμάτησε έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) για απάτη μεγιστάνα που υποστήριζε την επιχείρησή του σε κρυπτονομίσματα, ενώ απέσυρε ακόμα μια σημαντική υπόθεση της SEC για το μεγα-ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance αμέσως μετά την κοινοποίηση συνεργασίας του πρώην διευθύνοντος συμβούλου αυτού με την οικογένειά του.

Διαφθορά σε κοινή θέα

Οι ενέργειες αυτές έστειλαν σαφές μήνυμα ότι οι ύποπτες και πιθανές παράνομες συμπεριφορές στις αγορές κρυπτονομισμάτων θα είναι ανεκτές ή θα αγνοηθούν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, ειδικά αν αυτές σημαίνουν πιο επικερδείς συμφωνίες και συνεργασίες για την οικογένειά του.

Πρόκειται για καραμπινάτη διαφθορά σε κοινή θέα, για οργανωμένο σχέδιο, όπως καταγγέλλουν κάποιοι, με το οποίο ο Τραμπ αβγατίζει ήδη την περιουσία του και της οικογένειάς του.

Πολύ πριν τα ψηφιακά νομίσματα γίνουν πηγή χρήματος, ο πλούτος του Τραμπ –κυρίως σε ακίνητα– ήταν ήδη εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί. Η κερδοσκοπική φύση των κρυπτονομισμάτων κατέστησε την αποτίμησή του ακόμα δυσκολότερη. Το Bloomberg εκτίμησε στις αρχές Ιουλίου ότι τη συνολική καθαρή αξία της περιουσίας του Αμερικανού προέδρου στα 6,4 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 620 εκατ. δολάρια απέδωσε στα κρυπτονομίσματα.

Ανάλυση της Accountable.US –μιας ανεξάρτητης ομάδας η οποία εστιάζει στη διαφθορά και τη διαπλεκόμενη σχέση επιχειρήσεων και πολιτικών– έδειξε ωστόσο πριν από περίπου 10 ημέρες ότι η εκτίμηση του Bloomberg υποτιμά τον πλούτο του πλανητάρχη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η καθαρή αξία της περιουσίας του «θα μπορούσε να είναι περίπου 15,9 δισ. δολάρια, με περίπου 11,6 δισ. δολάρια εξ αυτών να αφορούν μη καταμετρημένα κρυπτονομίσματα». Κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, σημαίνει ότι ο Τραμπ είναι επί της ουσίας σήμερα δισεκατομμυριούχος κρυπτονομισμάτων, με το 73% της περιουσίας του να προέρχεται από αυτά.

Tokens

Η Accountable έφτασε στα εν λόγω εντυπωσιακά νούμερα, περιλαμβάνοντας επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ σε κρυπτονομίσματα που είτε δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στο σύνολό τους είτε δεν είχαν γίνει γνωστές στην περίοδο των προηγούμενων αποτιμήσεων της περιουσίας της. Αυτές περιλάμβαναν περίπου 22,5 δισ. tokens που εκδόθηκαν από την εταιρεία WorldLiberty Financial, ιδιοκτησίας Τραμπ. Η αξία αυτών εκτιμάται σε περίπου 2 δισ. δολάρια και πρόκειται να γίνουν εμπορεύσιμα έπειτα από δύο μήνες. β) Κρυπτονομίσματα μιμίδια (meme coings) $TRUMP αξίας 7 δισ. δολαρίων, τα οποία κυκλοφόρησαν στα τέλη Ιουλίου και δεν είχαν περιληφθεί σε άλλες αναλύσεις όπως αυτή του Bloomberg. γ) Συμμετοχές της Trump Media – της εταιρείας που κατέχει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social του προέδρου. Η εν λόγω εταιρεία έχει αγοράσει bitcoin αξίας 2 δισ. δολαρίων, ενώ διακρατά option αξίας ακόμα 300 εκατ. δολαρίων.

Λίγο μετά την υπογραφή του «μεγάλου όμορφου νομοσχεδίου» που αφαιρεί την υγειονομική περίθαλψη και την επισιτιστική ασφάλεια εκατομμυρίων Αμερικανών, ο Τραμπ έσπευσε να προωθήσει τα αμφιλεγόμενα νομοσχέδια –GENIUS και CLARITY– που αναμένεται να βοηθήσουν στο αβγάτισμα αυτών των επενδύσεων. Ο νόμος GENIUS υποτίθεται ότι δημιουργεί κανονιστικό πλαίσιο για τα λεγόμενα «σταθερά κρυπτονομίσματα» (stablecoins), τα οποία είναι συνδεδεμένα με υπάρχοντα χρηματο-οικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως το δολάριο και είναι έτοιμα να αποτελέσουν μέρος των χαρτοφυλακίων ολοένα και περισσότερων εταιρειών.

Ωστόσο, τα σταθερά κρυπτονομίσματα –που εκδίδει, πουλά και η οικογένεια του πλανητάρχη– μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά ασταθή. Μελέτη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών («τράπεζα των κεντρικών τραπεζών») διαπίστωσε το 2023 ότι από τα 60 stablecoins που ανέλυσε όλα είχαν για τουλάχιστον μία φορά αποσυνδεθεί από το υποκείμενο περιουσιακό τους στοιχείο.

Αέρας...

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων το 2022 είχε προκληθεί από ένα αλγοριθμικό σταθερό κρυπτονόμισμα, το Τerra/Luna της Terraform Lab. Η κατάρρευσή του οδήγησε σε εξαέρωση 45 δισ. δολαρίων από την αγορά crypto σε μία μόλις εβδομάδα. Το νομοσχέδιο GENIUS θέτει πολύ χαλαρούς κανονισμούς για τα σταθερονομίσματα, ανοίγοντάς τους τον δρόμο στην ευρύτερη οικονομία. Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Elizabeth Warren προειδοποίησε ότι το άνοιγμα αυτό αποτελεί «υπερλεωφόρο διαφθοράς», χειραγώγησης και υπονόμευσης όλων των αγορών. Το πραγματικό έπαθλο για τον κλάδο είναι ωστόσο ο νόμος CLARITY, ο οποίος έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και περιμένει να εγκριθεί από τη Γερουσία. Ο νόμος περιορίζει δραστικά τον έλεγχο και πιο συγκεκριμένα τη δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) να ρυθμίζει τα κρυπτονομίσματα – κυρίως με την ανακατηγοριοποίηση πολλών περιουσιακών στοιχείων ως εμπορευμάτων.