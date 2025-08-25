Αθήνα, 29°C
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
tanker petrelaiofora
φωτογραφία αρχείου | BAKAMLA via AP

Άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Επίθεση με drone στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κουρσκ χθες • Οι τιμές στο, κατά τ' άλλα φθηνό, ρωσικό πετρέλαιο αυξήθηκαν κατά 13 έως 15 σεντς σήμερα.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η ρωσική προσφορά πετρελαίου θα μπορούσε να διαταραχθεί, ενώ οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη και τη ζήτηση καυσίμων.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 13 σεντς, ή 0,19%, στα 67,86 δολάρια, και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκαν κατά 15 σεντς, ή 0,24%, στα 63,81 δολάρια.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Ρωσία την Κυριακή, η οποία προκάλεσε απότομη μείωση της χωρητικότητας ενός αντιδραστήρα σε έναν από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Ρωσίας και πυροδότησε μια τεράστια πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό εξαγωγής καυσίμων Ουστ-Λούγκα, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Επιπλέον, μία πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νοβοσαχτίνσκ της Ρωσίας, η οποία προκλήθηκε από επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, μαίνονταν για τέταρτη ημέρα την Κυριακή, δήλωσε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της περιοχής.

Το διυλιστήριο πωλεί καύσιμα κυρίως για εξαγωγή και έχει ετήσια δυναμικότητα 5 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου ή περίπου 100.000 βαρελιών την ημέρα.

