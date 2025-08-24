Αμερικανικές κυρώσεις σε Ελληνα εφοπλιστή

Kυρώσεις σε... μικρά ψάρια από την Ελλάδα ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της άσκησης «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν, για παράνομη μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου, σε συνέχεια κυρώσεων σε πάνω από 60 πλοία που ελέγχει το Ιράν, τον περασμένο Ιούλιο.

Στο στόχαστρο του Γραφείου Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) βρέθηκε ο εφοπλιστής Αντώνης Μαργαρίτης, οι εταιρείες που ελέγχει και δύο από τα δεξαμενόπλοια που διαχειρίζεται («Enola» και «Angia»), για διακίνηση πετρελαίου τον περασμένο Δεκέμβριο 2024.

Οι κυρώσεις στοχεύουν τον Αντ. Μαργαρίτη ως άτομο, καθώς και ένα δίκτυο εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Marant Shipping and Trading στην Ελλάδα (ιδρύθηκε το 2015 και έχει έδρα στο Μαρούσι) και των εταιρειών Square Tanker Management, Comford Management και United Chartering στις Νήσους Μάρσαλ, τις οποίες ελέγχει ο ίδιος. Το OFAC επέβαλε επίσης κυρώσεις στην Cristobel Marine Corp, ιδιοκτησία της Rose Shipping, μιας άλλης εταιρείας που συνδέεται με τον Μαργαρίτη και είχε προηγουμένως υποβληθεί σε κυρώσεις, αλλά και σε άλλες έξι εταιρείες τρίτων προσώπων, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Νήσους Μάρσαλ, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και το Χονγκ Κονγκ, καθώς και οκτώ πλοία που συνδέονται με αυτές τις εταιρείες.

Στον κατάλογο του OFAC έχουν προστεθεί οι εταιρείες Ares Shipping Limited (IMO 6480761 Κίνα), Changbai Glory Shipping Limited (Νήσοι Μάρσαλ, Ajeltake Island, Majuro), Comford Management SA (Νήσοι Μάρσαλ, Ajeltake Island, Majuro) συνδεδεμένη με τον Αντ. Μαργαρίτη, Cristobal Marine Corp. (IMO 6027727, Νήσοι Μάρσαλ, Ajeltake Island, Majuro) συνδεδεμένη με την Rose Shipping Limited, Hong Kond Hangshun Sphipping Limited (IMO 0086990 Hong Kong), Marant Shipping and Trading (Νήσοι Μάρσαλ, Ajeltake Island, Majuro) συνδεδεμένη με τον Αντ. Μαργαρίτη, Ozarka Shipping (Dubai), QingDao Port Haiye Dongjiakou Oil Products Co. ltd (Κίνα), Regal Liberty LTD (Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Χονγκ Κονγκ, Κίνα), Square Tanker Management LTD (Νήσοι Μάρσαλ, Ajeltake Island, Majuro) συνδεδεμένη με τον Αντ. Μαργαρίτη, U Beakon Shipping Co. LTD (Χονγκ Κονγκ, Κίνα), United Chartering γνωστή και ως WAVEY Chartering (Νήσοι Μάρσαλ, Ajeltake Island, Majuro) συνδεδεμένη με τον Αντ. Μαργαρίτη, Yangshan Shengang Int. Petroleum Storage and Transportation Co. LTD (Κίνα).

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των αναφερόμενων προσώπων και εταιρειών σε αμερικανικό έδαφος ή στον έλεγχο αμερικανικών οντοτήτων και η δέσμευση αφορά επίσης όλες τις εταιρείες και τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή συνολικά, ή κατά 50% ή περισσότερο σε ένα ή περισσότερα αποκλεισμένα πρόσωπα. Επίσης, με κυρώσεις κινδυνεύουν και όσες επιχειρήσεις συνεργάζονται με τις εταιρείες και τα πρόσωπα – η προειδοποίηση απευθύνεται κυρίως σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την παροχή οποιασδήποτε συνεισφοράς ή χορήγηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που έχει μπει στη σχετική λίστα, ή τη λήψη οποιασδήποτε συνεισφοράς ή χορήγηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο.

Οπως διευκρινίζει το OFAC, η λίστα μπορεί να τροποποιηθεί, καθώς τελικός στόχος των κυρώσεων δεν είναι η τιμωρία, αλλά η επίτευξη θετικής αλλαγής στη συμπεριφορά. Και αυτό... το έχουμε δει πολλές φορές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς πρόσωπα και εταιρείες που έχουν συμπεριληφθεί σε καθεστώς κυρώσεων τελικά διαγράφονται από τη λίστα.