Ο ιδιοκτήτης του OnlyFans έλαβε 701 εκατ. δολάρια σε μερίσματα, στον απόηχο πώλησής της

Η συνδρομιτική πλατφορμά προσφοράς περιεχομένου ενηλίκων, το OnlyFans, το οποίο απασχολεί μόλις 46 εργαζόμενους, συνεχίζει αμείωτα να εισπράττει ένα πακτωλό χρημάτων και να μοιράζει πλουσιοπάροχα μερίσματα στον ιδιοκτήτη της, την ώρα που η εταιρεία φαίνεται πως είναι έτοιμη να πουληθεί για σχεδόν 8 δισ. δολάρα.

Σύμφωνα με τον Guardian, το OnlyFans, με έδρα το Λονδίνο, μοίρασε 701 εκατ. δολάρια σε μερίσματα το 2024 στον ιδιοκτήτη της, Λεονίντ Ραντβίνσκι, τον ουκρανοαμερικανό επιχειρηματία πίσω από την συνδρομητική πλατφόρμα.

Ο επιχειρηματίας έχει λάβει πάνω από 1 δισ. δολάρια σε μερίσματα από την έναρξη λειτουργίας της.

Σύμφωνα με τους ισολογισμούς του OnlyFans, η εταιρεία κατέβαλε 497 εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα προς τη μητρική εταιρεία Fenix International (ιδιοκτησίας του Ραντβίνσκι) το 2024, αυξημένα από τα 472 εκατ. το 2023. Επιπλέον, κατέβαλε άλλα 204 εκατομμύρια στον ιδιοκτήτη της, σε πέντε δόσεις από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και για το οικονομικό έτος 2024 δήλωσε έσοδα ύψους 1,4 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 4%, φτάνοντας τα 683,6 εκατ. δολάρια.

Η είδηση έρχεται μετά τις αναφορές του Μαίου, σύμφωνα με τις οποίες η Fenix είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για πώληση της εταιρείας, σε μια κοινοπραξία επενδυτών με επικεφαλής την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Forest Road Company, έναντι 8 δισ. δολαριών, όσο δηλαδή αποτιμάται η εταιρεία.

Ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την εταιρεία και που, επί της ουσίας παράγουν την αξία της πλατφόρμας, «ζαλίζουν» και βαίνουν αυξανόμενοι.

Το 2024, ο συνολικός αριθμός των παραγωγών περιεχομένου αυξήθηκε κατά 13%, φτάνοντας τους 4,6 εκατομμύριους, ενώ ο αριθμός των χρηστών (fans) αυξήθηκε κατά 24%, αγγίζοντας τα 377,5 εκατομμύρια.

Συνολικά, το OnlyFans εισέπραξε 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τους συνδρομητές το 2024, από 6,6 δισ. δολάριο το 2023.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η «σημαντική ανάπτυξη και κερδοφορία» προήλθαν από την αύξηση των χρηστών της πλατφόρμας και τα υψηλότερα κέρδη για τους υφιστάμενους δημιουργούς.

Η διευθύνουσα σύμβουλος, Keily Blair, που εντάχθηκε στην εταιρεία πριν τρία χρόνια, δήλωσε ότι το OnlyFans «επεκτάθηκε σε νέους τομείς, αποδεικνύοντας τη δύναμη και τις δυνατότητες της πλατφόρμας σε διάφορα είδη περιεχομένου» μέσα στο έτος.

Η πλατφόρμα ιδρύθηκε το 2016 από τον Βρετανό επιχειρηματία Tim Stokely, και πουλήθηκε στον Ραντβίνσκι (πρώην ιδιοκτήτη ιστοσελίδων για ενηλίκους) το 2018, για άγνωστο ποσό.

Παρόλο που η μεγαλύτερη αγορά του OnlyFans είναι στις ΗΠΑ, η εταιρεία διατηρεί την έδρα της στο Λονδίνο. Έχει εκατομμύρια δημιουργούς, αλλά απασχολεί μόλις 46 άτομα άμεσα.

Ο Ραντβίνσκι διατηρεί χαμηλό προφίλ, αν και η προσωπική του ιστοσελίδα αναφέρει ότι έχει πτυχίο οικονομικών από το Northwestern University στις ΗΠΑ και ζει στη Φλόριντα. Αυτοπροσδιορίζεται ως επενδυτής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capitalist). Πριν αποκτήσει το OnlyFans, είχε στην κατοχή του εταιρεία με κάμερες για ενηλίκους.

Το OnlyFans σημείωσε επίσης στους ισολογισμούς της ότι συνεχίζει να επενδύει σε μέτρα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, εν μέσω αυστηρότερων κανονισμών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρόλο που προσφέρει διάφορα είδη περιεχομένου πέρα από το πορνογραφικό (π.χ. αθλητισμός, lifestyle), η πλατφόρμα διατηρεί αυστηρό όριο ηλικίας 18+.