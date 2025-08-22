Πολιτικό… σορτάρισμα με ομόλογα

Ομόλογα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων έχει αγοράσει ο Ντόναλντ Τραμπ από την ανάληψη των προεδρικών του καθηκόντων τον περασμένο Ιανουάριο, εγείροντας σοβαρό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Σύμφωνα με την τελευταία δήλωσή του για το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος των ΗΠΑ πραγματοποίησε περισσότερες από 600 αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων από την 21η Ιανουαρίου, την επόμενη δηλαδή ημέρα της ορκωμοσίας του.

Στη δήλωση δεν αναφέρονται τα ακριβή ποσά που δόθηκαν για κάθε αγορά αλλά το εύρος αυτών. Οι επενδύσεις του προέδρου περιλαμβάνουν εταιρικά ομόλογα των τραπεζικών κολοσσών Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, καθώς και των Meta, Qualcomm, Home Depot, T-Mobile USA και UnitedHealth Group. Περιλαμβάνουν ακόμη διάφορα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από αμερικανικούς δήμους, Πολιτείες, κομητείες και σχολικές περιφέρειες, καθώς και περιφέρειες φυσικού αερίου και άλλους εκδότες. Οι συμμετοχές αυτές καλύπτουν δηλαδή τομείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνησή του, όπως για παράδειγμα η απορρύθμιση.

Ο Τραμπ δεν ανέφερε δημόσια καμία πώληση κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι πρόεδρος. Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ συνέχισε να υποβάλλει υποχρεωτικές δηλώσεις για το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, αλλά ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του είχαν ρόλο στη διαχείριση ή την επιλογή των ομολόγων, τα οποία διαχειρίζεται τρίτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε το 1978 μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, οι πρόεδροι των ΗΠΑ υποχρεούνται να αποκαλύπτουν μια ευρεία λογιστική απεικόνιση των οικονομικών τους, αλλά δεν υποχρεούνται να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων.

Πριν από τον Τραμπ, όμως, από το 1978 όλοι οι πρόεδροι των ΗΠΑ ίδρυαν ένα τυφλό καταπίστευμα ή δεσμεύονταν να περιορίσουν τις επενδύσεις τους σε διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ο Τραμπ εγκατέλειψε αυτήν την παράδοση, μεταβιβάζοντας αντ’ αυτού τον έλεγχο της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας σε ένα καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του.

Ειδικοί σε θέματα κυβερνητικής δεοντολογίας τονίζουν, ωστόσο, ότι η εν λόγω διασύνδεση της κυβερνητικής εξουσίας του Τραμπ με την προσωπική του περιουσία εγείρει σοβαρό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζουν ότι η αξία των ομολόγων που αγόρασε ο Τραμπ θα αυξηθεί αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μειώσει τα επιτόκιά της. Κάτι για το οποίο, ως γνωστόν, ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει αφόρητα εδώ και μήνες.