Χτυπάει τα 500 δισ. δολ. η αποτίμηση της OpenAI

Στον δρόμο για να γίνει η πολυτιμότερη ιδιωτική εταιρεία του κόσμου βρίσκεται η κατασκευάστρια του ChatGPT OpenAI.

Η γνωστή εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται σε συνομιλίες για την πώληση μετοχών αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αν ευοδωθεί θα εκτοξεύσει την αποτίμηση στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Η νεοσύστατη εταιρεία καταγράφει ραγδαία ανάπτυξη τον τελευταίο χρόνο καθώς προσείλκυσε πληθώρα κεφαλαίων. Επενδυτές, όπως η Microsoft και η SoftBank, έχουν επενδύσει τουλάχιστον 40 δισ. δολάρια στη νεοσύστατη εταιρεία, εκτοξεύοντας την αξία ώς τον περασμένο Μάρτιο στα 300 δισ. δολάρια. Εξι μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2024, η αποτίμησή της ήταν περίπου η μισή, 157 δισεκατομμύρια δολάρια. Εάν η OpenAI επιτύχει μια αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων, θα ξεπεράσει τη SpaceX του Ιλον Μασκ, η οποία κατέχει αυτή τη στιγμή τον τίτλο της πιο πολύτιμης ιδιωτικής εταιρείας στον κόσμο, με αποτιμώμενη αξία 350 δισ. δολαρίων.

Η ομάδα μετόχων της OpenAI που φέρεται ότι εξετάζει την πώληση μετοχών της σε αυτή τη φάση περιλαμβάνει τρεις επενδυτικές εταιρείες: SoftBank, Dragoneer Investment Group και Thrive Capital. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και τα νούμερα θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Η OpenAI ηγείται της λίαν ανταγωνιστικής κούρσας μεταξύ των πιο ισχυρών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας του κόσμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Meta (Facebook), Google, Amazon και Microsoft έχουν μέχρι στιγμής δαπανήσει τεράστια ποσά στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, προσλαμβάνοντας μηχανικούς και κατασκευάζοντας κέντρα δεδομένων. Συνολικά οι 4 κολοσσοί έχουν ξοδέψει τον τελευταίο χρόνο προς αυτήν την κατεύθυνση 125 δισ. δολάρια.

«Η αθρόα ροή δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύει την αξία των εταιρειών που εστιάζουν σε αυτήν, αλλά και τις ανησυχίες για φούσκα μεγαλύτερη αυτής των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990»

Παρ’ όλο που η τεχνητή νοημοσύνη έχει προοδεύσει από την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022, το ντεμπούτο της τελευταίας έκδοσης της OpenAI, που στηρίζει το chatbot της GPT-5, έτυχε χλιαρής υποδοχής από το κοινό. Οι χρήστες ανέφεραν ότι η γραφή του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης ήταν χειρότερη και ότι του έλειπε η προσωπικότητα των προηγούμενων εκδόσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Αλτμαν, έχει διαμηνύσει ότι η εταιρεία του επιδιώκει μια τεχνητή νοημοσύνη που να μπορεί να ξεπεράσει έναν άνθρωπο στις περισσότερες εργασίες. Ωστόσο, παραδέχεται ότι το GPT-5, αν και γενικά είναι έξυπνο, δεν είναι ακόμα σε θέση να «μαθαίνει συνεχώς».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλτμαν, μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων, παραδέχτηκε ότι η αγορά τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φούσκα.

«Οταν δημιουργούνται φούσκες, οι έξυπνοι άνθρωποι ενθουσιάζονται υπερβολικά με έναν πυρήνα αλήθειας» δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές στο σύνολό τους είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι σε αυτήν τη φάση. Και συνέκρινε αυτή τη δυναμική με την περίφημη φούσκα των dot-com, η οποία έσκασε με πάταγο στις αρχές της τρέχουσας χιλιετίας. Η φούσκα οικοδομήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 πάνω στις υπερβολικές προσδοκίες των επενδυτών για την ανάπτυξη και μελλοντική κερδοφορία των αμέτρητων νεοσύστατων εταιρειών ίντερνετ της εποχής. Εσκασε με πάταγο όταν οι προσδοκίες αυτές κατέπεσαν. Μεταξύ Μαρτίου 2000 και Οκτωβρίου 2002, ο αμερικανικός δείκτης μετοχών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq έχασε σχεδόν το 80% της αξίας του καθώς η πλειονότητα αυτών των εταιρειών δεν κατάφερε να δημιουργήσει έσοδα και κέρδη.

Τα σχόλια του Αλτμαν εντείνουν τις ανησυχίες ειδικών και αναλυτών, ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη κινούνται πολύ γρήγορα. Ο συνιδρυτής της Alibaba, Joe Tsai, ο Ray Dalio της Bridgewater Associates και ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, Torsten Slok, έχουν εκφράσει παρόμοιες προειδοποιήσεις. Τον περασμένο μήνα, ο Slok έγραψε σε σχετική έκθεση ότι η σημερινή φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης είναι, στην πραγματικότητα, μεγαλύτερη από τη φούσκα του διαδικτύου.