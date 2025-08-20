Θερμό καλοκαίρι για τα κρυπτονομίσματα

Φωτιά έχουν πάρει φέτος τα κρυπτονομίσματα και οι μετοχές των εταιρειών που σχετίζονται με αυτά χάρη στις σαρωτικές νομοθετικές αλλαγές και την ένθερμη υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ. Tο bitcoin –το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο με βάση την αγοραία αξία– εκτοξεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο ιστορικό ρεκόρ των 124.000 δολαρίων πριν υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα το τελευταίο διήμερο.

Το αμέσως μεγαλύτερο ethereum σημειώνει στο τρίτο τρίμηνο άνοδο 80%, τη μεγαλύτερη σε επίπεδο τριμήνου που έχει σημειώσει ποτέ, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ξεπέρασε πρόσφατα τα 4 τρισ. δολάρια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι μετοχές των εταιρειών που εστιάζουν στα κρυπτονομίσματα.

Τεράστια κέρδη

Η μετοχή της Circle, μιας εταιρείας που εκδίδει stable coin (ένα είδος κρυπτονομίσματος, σταθερό κρυπτονόμισμα), σημειώνει άνοδο 80% από το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 5 Ιουνίου. Η μετοχή της Robinhood, μιας πλατφόρμας συναλλαγών που περιλαμβάνει κρυπτονομίσματα, έχει αυξηθεί φέτος κατά 200%.

Ο τίτλος της Coinbase, ενός από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων του κόσμου, έχει κερδίσει 28%, ενώ ο αντίστοιχος της Strategy, μιας εταιρείας που αγοράζει bitcoin, 26%. Αστρονομική άνοδο 625% καταγράφει επίσης η μετοχή της BitMine Immersion Technologies, μιας εταιρείας που εξορύσσει bitcoin.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 των μετοχών στη Wall Street σημειώνει –συγκριτικά– άνοδο μόλις 10% ενώ ο Nasaq 100, που παρακολουθεί τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας των ΗΠΑ, 13%. Οι τράπεζες της Wall Street και οι επενδυτικοί κολοσσοί του χρηματοπιστωτικού συστήματος επανεξετάζουν εν τω μεταξύ τη στάση τους απέναντι στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, πάλαι πότε πολέμιος των κρυπτονομισμάτων, προανήγγειλε στην τελευταία ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον Ιούνιο, συμμετοχή του «ιδρύματος» στα σταθερά κρυπτονομίσματα προκειμένου «να κατανοηθούν» και «να βελτιωθούν οι επιδόσεις σε αυτά».

«Θα συμμετέχουμε σε αυτό και θα μάθουμε πολλά», διεμήνυσε ο Ντάιμον, ο οποίος μόλις 8 χρόνια πριν υποστήριζε ότι τα κρυπτονομίσματα είναι «απάτη, χρήσιμα μόνο για εμπόρους ναρκωτικών και δολοφόνους». Η τράπεζά του θα παρέχει δάνεια με εγγύηση κρυπτονομισμάτων, δίνοντας στους πελάτες δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες τους για να αγοράζουν κρυπτονομίσματα στην Coinbase.

Η μανία

Ενας άλλος κολοσσός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η περιβόητη BlackRock, μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, συμμετέχει στην προώθηση των κρύπτο λανσάροντας του δικό της διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο bitcoin.

Από την έναρξή του τον Ιανουάριο του 2024 το εν λόγω ETF καταγράφει άνοδο 127% και αποτελεί βασικό μέσο απόκτησης θέσεων στο bitcoin χωρίς την αγορά του κρυπτονομίσματος για τους επενδυτές. Αλλά και κέρδους, αφού η απόδοσή του είναι 100% υψηλότερη από αυτήν του S&P 500 σε αυτήν την περίοδο.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η τρέχουσα μανία των επενδυτών για τα κρυπτονομίσματα έχει τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού κερδοσκοπικού ράλι. Βασίζεται στις μεγάλες προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί για τα επιτεύγματα της υψηλής τεχνολογίας, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενσωμάτωση των κρυπτονομισμάτων στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον μετασχηματισμό που υπόσχονται σε βασικές λειτουργίες του.

Την ίδια στιγμή κάποιοι επισημαίνουν ότι «οι αγορές ήταν ανέκαθεν πρόθυμες να αγκαλιάσουν την κερδοσκοπία οποιουδήποτε είδους». Οι επικριτές υπενθυμίζουν τα αλλεπάλληλα κραχ και ζημίες δισεκατομμυρίων που έχει καταγράψει στο σύντομο διάστημα της ύπαρξής του ο τομέας, την έλλειψη σοβαρού κανονιστικού πλαισίου και ασφαλιστικών δικλίδων για τους επενδυτές και τους κινδύνους μιας ενδεχόμενης αποσταθεροποίησης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Κάποιοι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή των κρυπτονομισμάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ίσως ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη οικονομική κρίση.

Τις ενστάσεις αυτές ουδόλως ενστερνίζεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προεκλογικά πέρυσι, μπουκωμένος με το χρήμα του κλάδου, είχε προαναγγείλει ότι θα καταστήσει τις ΗΠΑ «παγκόσμια πρωτεύουσα του bitcoin και των κρυπτονομισμάτων».

Ανοίγει δουλειές

Η οικογένεια του πλανητάρχη έχει βουτήξει –όπως συνηθίζει– με τα μπούνια στο ψητό των κρυπτονομισμάτων αυγατίζοντας με γοργό ρυθμό τα πλούτη της. Ο πρόεδρος από την πλευρά του νομοθετεί, ανοίγοντας δουλειές. Ενα από τα τελευταία εκτελεστικά διατάγματά του ανοίγει, μεταξύ άλλων, και τον δρόμο για επενδύσεις των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 401(k) στα κρυπτονομίσματα και τα άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Νωρίτερα τον Ιούλιο ο Τραμπ υπέγραψε νομοθέτημα για θέσπιση κανονιστικού πλαισίου των αμφιλεγόμενων σταθερονομισμάτων που επί της ουσίας ανοίγει τον δρόμο για την ευρεία υιοθέτησή τους, ενώ στα σκαριά βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Κογκρέσο και νόμος ο οποίος περιορίζει δραστικά την ικανότητα της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ρυθμίζει τα κρυπτονομίσματα.