Καπιταλισμός της... δωροδοκίας

Τον καπιταλισμό της ρεμούλας, της αρπαχτής, των «κολλητών» και του ατιμώρητου εταιρικού εγκλήματος εδραιώνει στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ο Ντόναλντ Τραμπ πριν προλάβει καν να συμπληρωθεί χρόνος από την ανάληψη της προεδρικής εξουσίας.

Eκθεση που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα αποκάλυψε ότι στους πρώτους έξι μήνες της δεύτερης θητείας του επιχειρηματία-προέδρου των ΗΠΑ, η κυβέρνησή του ανέστειλε ή ακύρωσε ομοσπονδιακές έρευνες ή ενέργειες των δυνάμεων επιβολής του νόμου που αφορούσαν παρανομίες συνολικά 165 εταιρειών. Πλέον ευνοημένες οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες είδαν στο διάστημα των πρώτων 6 μηνών της διακυβέρνησης Τραμπ το ένα τρίτο των ερευνών και των ενεργειών των διωκτικών αρχών εναντίον τους να αναστέλλεται ή να αποσύρεται. Στην αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ υπήρχαν, σύμφωνα με την ανάλυση της Public Citizen, περισσότερες από 140 έρευνες και πράξεις επιβολής της νομοθεσίας εναντίον τουλάχιστον 104 εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων κολοσσών όπως η Meta, η Tesla και η Google. Σήμερα οι 50 από αυτές έχουν ανασταλεί ή αποσυρθεί από την κυβέρνηση του Τραμπ.

Η ευνοϊκότερη μεταχείριση είναι απόρροια της διεφθαρμένης προσέγγισης του Τραμπ στις σχέσεις του με τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Το μήνυμα του πλανητάρχη προς αυτές είναι ότι όσες εταιρείες πληρώνουν και στηρίζουν με θέρμη την ατζέντα του, μπορούν να παραβιάζουν τους νόμους χωρίς να τιμωρούνται, να απολαμβάνουν μεγαλύτερη απορρύθμιση στον κλάδο τους και λιγότερο έλεγχο στις δραστηριότητές τους, αβγατίζοντας χωρίς κίνδυνο τα κέρδη τους. Προς την κατεύθυνση αυτή μάλιστα -όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών- ο Λευκός Οίκος έχει δημιουργήσει σύστημα αξιολόγησης 553 επιχειρήσεων και εμπορικών ενώσεων, το οποίο μετρά τον βαθμό της υποστήριξής τους προς την κυβέρνηση.

Το σύστημα αποτελεί παράδειγμα της αυταρχικής προσέγγισης που επιχειρεί ο Τραμπ στη διακυβέρνηση και την αντιμετώπιση των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Κατατάσσει τις εταιρείες με βάση τη χαμηλή, μέτρια ή ισχυρή υποστήριξή τους στην κυβέρνηση και χρησιμεύει -υποτίθεται- ως αναφορά για το προσωπικό του Λευκού Οίκου όταν αυτό μιλάει με εκπροσώπους των εταιρειών. Τη θέση μιας εταιρείας στη σχετική λίστα καθορίζουν παράγοντες, όπως η συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου, η συμμετοχή στην προώθηση ή την υποστήριξη του περιβόητου «μεγάλου όμορφου νόμου»/«One Big Beautiful Bill Act» (που αυξάνει ακόμη περισσότερο τις φοροελαφρύνσεις πλουσίων και μεγάλων εταιρειών περικόπτοντας δραματικά τις κοινωνικές δαπάνες), οι εγχώριες επενδύσεις, η σύνταξη δελτίων Τύπου υπέρ των πολιτικών Τραμπ, η πραγματοποίηση σχετικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια οι δωρεές και άλλες μορφές χρηματοδότησης και στήριξης του προέδρου. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες που αρνούνται να επαινέσουν τις πολιτικές του Τραμπ ή τολμούν να τις επικρίνουν ενδέχεται να υποστούν ποινές και τιμωρίες.

Αν και τα ονόματα των εταιρειών που αξιολογούνται από το σύστημα παραμένουν για την ώρα μυστικά, παραδείγματα «καλών συνεργατών» της κυβέρνησης αποτελούν σύμφωνα με την ιστοσελίδα Αxios, οι Uber, DoorDash, United Airlines, Delta Airlines, AT&T, Cisco, Airlines for America και ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Χάλυβα.

Μεταξύ των καλών συνεργατών της κυβέρνησης θα πρέπει να θεωρούνται βέβαια και οι κολοσσοί της αμερικανικής υψηλής τεχνολογίας, οι ηγέτες των οποίων ήταν στην πρώτη σειρά των προσκεκλημένων στην ορκωμοσία του Τραμπ τον περασμένο Ιανουάριο. Meta, Google δώρισαν μεγάλα ποσά στο ταμείο ορκωμοσίας του Τραμπ, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ιλον Μασκ, που διετέλεσε για μερικούς μήνες μέλος της κυβέρνησης, χρηματοδότησε ως γνωστόν με εκατοντάδες εκατομμύρια την εκλογή του Τραμπ. Οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας φέρονται να έχουν δαπανήσει συνολικά πάνω από 1,2 δισ. δολάρια για την επιρροή και τη στήριξη του Τραμπ.

Υψηλή τεχνολογία

Σύμφωνα με την έκθεση της Public Citizen στις εν λόγω εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (που αντιμετωπίζουν από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου συνεχιζόμενες ομοσπονδιακές έρευνες και αγωγές, οι οποίες κινδυνεύουν να εγκαταλειφθούν ή να αποδυναμωθούν από τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ) περιλαμβάνονται οι Αmazon, Apple, ByteDance, Google, Meta, OpenAI, Snap, Uber, Zoom καθώς και οι εταιρείες του Ιλον Μασκ (The Boring Company, Neuralink, SpaceX, Tesla, X και xAI).

Τόσο η έκθεση της Public Citizen όσο και η αποκάλυψη του συστήματος αξιολόγησης της πίστης των επιχειρήσεων προς την κυβέρνηση έρχονται λίγες μέρες μετά την πρωτοφανή συμφωνία του Τραμπ με τους κολοσσούς παραγωγής ημιαγωγών Nvidia και Advanced Micro Devices. Ο Τραμπ είχε μπλοκάρει επί μήνες την εξαγωγή προηγμένων τσιπς που παράγουν αμερικανικές εταιρείες προς την Κίνα επικαλούμενος τον γνωστό κίνδυνο της σινικής απειλής. Ο κίνδυνος της Κίνας ξεχάστηκε εντελώς όμως όταν οι δύο παραπάνω εταιρείες συμφώνησαν να καταβάλλουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των εσόδων τους από τις εξαγωγές τους στην ασιατική χώρα.

Σε αντάλλαγμα οι 2 εταιρείες κέρδισαν τις άδειες εξαγωγής. Η συμφωνία είναι πρωτοφανής καθώς ποτέ στο παρελθόν μια εταιρεία δεν αναγκάστηκε να καταβάλλει μέρος των εσόδων της για να αποκτήσει άδεια εξαγωγής. Είναι επίσης δυνητικά αντισυνταγματική, καθώς το Αρθρο Ι, Τμήμα 9 του Συντάγματος των ΗΠΑ απαγορεύει ρητά την επιβολή εξαγωγικών φόρων.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτήν είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο κυβερνά ο Τραμπ μέχρι στιγμής. Παρόμοιες τακτικές ο Τραμπ εφήρμοσε στον εμπορικό του πόλεμο, αποσπώντας χρήματα από χώρες εταίρους προσφέροντας τους χαμηλότερους δασμούς. Αποτελούν δείγμα των νέων ηθών που εισάγει ο Τραμπ στο οικονομικό σύστημα. Ολα είναι εφικτά πλέον για έναν επιχειρηματία στην Αμερική του Τραμπ αρκεί αυτός να μπορεί να πληρώσει και να... γλείψει τον πρόεδρο. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να παραβιάζει τον νόμο χωρίς κίνδυνο τιμωρίας αρκεί να είναι σύμμαχος της κυβέρνησης. «Φαίνεται ότι αν είσαι εταιρεία και μπορείς να διαθέσεις τα χρήματα, μπορείς να λάβεις οποιαδήποτε ρυθμιστική μεταχείριση επιθυμείς. Η δωροδοκία έχει μετατραπεί μέσα σε λίγους μήνες από απαγορευμένη δραστηριότητα σε βασίλειο στην Αμερική του Τραμπ», λέει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας της ανάλυσης της Public Citizen, Ρικ Κλέιπουλ.