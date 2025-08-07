Οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ σε ισχύ

Οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες τέθηκαν σε ισχύ σήμερα, στο πλαίσιο του εγχειρήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δημιουργήσει νέα παγκόσμια εμπορική τάξη.

Οι επιπρόσθετοι, «ανταποδοτικοί» δασμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας) αντικαθιστώντας για τις περισσότερες χώρες τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ. Έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, στο φάσμα μεταξύ του 15 και του 41%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν την αναστολή των αντιμέτρων στους τελωνειακούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ λόγω της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι δήλωσε ο Τραμπ για τα ποσοστά των δασμών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει «ότι η ανάπτυξη θα είναι άνευ προηγουμένου», για να προσθέσει ότι οι ΗΠΑ «εισπράττουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από δασμούς» αλλά δεν μπόρεσε να δώσει συγκεκριμένο αριθμό για τα έσοδα, γιατί δεν γνωρίζει «καν ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός σχετικά με τα ποσοστά δασμών».

Τι εκτιμούν οι ειδικοί

Οικονομικές αναφορές δείχνουν ότι οι προσλήψεις άρχισαν να επιβραδύνονται, οι πληθωριστικές πιέσεις αυξήθηκαν και οι αξίες των κατοικιών σε βασικές αγορές άρχισαν να μειώνονται μετά τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον Τζον Σίλβια, διευθύνοντα σύμβουλο της Dynamic Economic Strategy.

«Μια λιγότερο παραγωγική οικονομία χρειάζεται λιγότερους εργαζομένους», σημείωσε ο Σίλβια σε αναλυτικό του σημείωμα. «Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη: οι υψηλότερες τιμές λόγω δασμών μειώνουν τους πραγματικούς μισθούς των εργαζομένων. Η οικονομία έχει γίνει λιγότερο παραγωγική και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώνουν τους ίδιους πραγματικούς μισθούς όπως πριν. Οι πράξεις έχουν συνέπειες».

Οι τελικές επιπτώσεις των δασμών είναι άγνωστες και μπορεί να ξεδιπλωθούν σε διάστημα μηνών ή και ετών. Πολλοί οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν είναι μια ξαφνική κατάρρευση, αλλά μια σταδιακή φθορά της αμερικανικής οικονομίας.

«Όλοι θέλουμε να είναι κάτι θεαματικό για την τηλεόραση - μια έκρηξη. Αλλά δεν είναι έτσι», είπε ο Μπραντ Τζένσεν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν. «Είναι σαν λεπτή άμμος στα γρανάζια που τα επιβραδύνει».

Το πρωί της Τετάρτης, ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε αν οι νέοι δασμοί ξεκινούν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, είπε στους δημοσιογράφους να απευθυνθούν στο Γραφείο του Αμερικανού Αντιπροσώπου για το Εμπόριο.

Αφού την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 25% στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, φτάνοντας τον συνολικό φόρο εισαγωγών της στο 50%, ένα κορυφαίο σώμα Ινδών εξαγωγέων δήλωσε την Πέμπτη ότι οι τελευταίοι αμερικανικοί δασμοί θα επηρεάσουν σχεδόν το 55% των εξαγωγών της χώρας προς τις ΗΠΑ και θα αναγκάσουν τους εξαγωγείς να χάσουν μακροχρόνιους πελάτες.

«Η απορρόφηση αυτής της ξαφνικής αύξησης κόστους είναι απλώς μη βιώσιμη. Τα περιθώρια κέρδους είναι ήδη περιορισμένα», δήλωσε ο Σ.Κ. Ράλχαν, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οργανώσεων Εξαγωγέων της Ινδίας.

Ακόμα και άτομα που είχαν συνεργαστεί με τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία είναι σκεπτικά ως προς το αν τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά για την οικονομία, όπως ο Πολ Ράιαν, πρώην Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που έχει αναδειχθεί σε επικριτή του Τραμπ.

«Δεν υπάρχει κάποιο λογικό σκεπτικό για όλα αυτά, πέρα από την επιθυμία του προέδρου να αυξάνει δασμούς βασισμένος στις ιδιοτροπίες και απόψεις του», δήλωσε ο Π. Ράιαν στο CNBC την Τετάρτη. «Πιστεύω ότι μας περιμένουν ταραχώδη νερά, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξουν νομικές προκλήσεις».

«Υπάρχει μόνο ένα άτομο που μπορεί να έχει αδιαφορία για την αβεβαιότητα που δημιουργεί, και αυτό είναι ο Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Ρέιτσελ Γουέστ, ανώτερη συνεργάτιδα στο The Century Foundation που εργάστηκε στον Λευκό Οίκο του Μπάιντεν σε θέματα εργατικής πολιτικής. «Οι υπόλοιποι Αμερικανοί ήδη πληρώνουν το τίμημα αυτής της αβεβαιότητας».