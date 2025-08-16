Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [17.8-23.8.2025]

«ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ»

Φωτογραφικό αφιέρωμα του Θωμά Δασκαλάκη

Οποιος/α/ο κινείται κάπως σε χώρους πολιτισμού (θέατρα, φεστιβάλ, μεγάλες παραγωγές) θα τον έχει σίγουρα συναντήσει. Γιατί ο Θωμάς Δασκαλάκης είναι σχεδόν παντού παρών. Ενας ψηλός άνδρας, με γκρίζα μακριά μαλλιά και μία φωτογραφική στο χέρι. Δουλειές του υπάρχουν παντού: από τα site έως τα θεατρικά προγράμματα και τα φεστιβαλικά άλμπουμ. Οχι μόνο τώρα - εδώ και τριάντα χρόνια. Οσα ο ίδιος εργάζεται ως φωτορεπόρτερ. Μία τέχνη, που δεν απαιτεί μόνο να έχεις το βλέμμα ώστε να κάνεις τη διαφορά, αλλά και τις αντοχές και φυσικά τις τεχνικές γνώσεις, καθώς δεν φωτογραφίζεις σε στούντιο αλλά στον δρόμο, στην παράσταση, σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους, με κόσμο, φασαρία, μη κατάλληλο φωτισμό κ.λπ.

Θωμάς Δασκαλάκης

Πρόκειται για τις πιο απαιτητικές μορφές δημοσιογραφίας, γιατί απαιτεί να συνδυάζεις τεχνική ικανότητα, καλλιτεχνική ματιά και δημοσιογραφική ακεραιότητα, συχνά κάτω από δύσκολες ή ακόμα και επικίνδυνες συνθήκες. Ο Θωμάς Δασκαλάκης ωστόσο καταφέρνει να βρει το κατάλληλο κλικ, ώστε να αποδώσει και το θέμα του και να υπερβεί τα όποια εμπόδια. Δεν είναι τυχαίο πως διατηρεί εδώ και χρόνια συνεργασίες με κορυφαίους θεσμούς όπως το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Παράλληλα είναι συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου NDP, το οποίο ειδικεύεται στην κάλυψη της πολιτιστικής-καλλιτεχνικής σκηνής. Στην επαγγελματική του πορεία έχει αποτυπώσει με τον φακό του μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, επιδείξεις μόδας, πρόσωπα από την ξένη και εγχώρια επικαιρότητα, ενώ φωτογραφίες του έχουν κοσμήσει πρωτοσέλιδα εφημερίδων, εξώφυλλα περιοδικών και δίσκων και έχουν συμπεριληφθεί σε λευκώματα και βιβλία. Το έργο του, πέραν την καλλιτεχνικής του αξίας, είναι σημαντικό γιατί αποτελεί μαρτυρία της στιγμής, ενημερώνει και ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί το κοινό ενώ συνοδοιπορεί στη διατήρηση μιας μνήμης, εν προκειμένω πολιτιστικής. Αμεσα δηλαδή συνδεόμενης με την ίδια τη χώρα, την ιστορία και την ύπαρξή της.

Τώρα, στην περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής, έχει στηθεί η υπαίθρια φωτογραφική έκθεση «Το Τρίτο Κουδούνι»: πρόκειται για μία συλλογή δεκατριών φωτογραφιών του ίδιου, που καταγράφει και ταυτόχρονα αφηγείται τη σκηνική δράση σε ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς χώρους πολιτισμού. Ο φακός του Θωμά Δασκαλάκη αποτυπώνει τη μαγεία του θεάτρου, της μουσικής και του χορού από παραστάσεις που άφησαν έντονο αποτύπωμα στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Ετσι, κάθε φωτογραφία της συλλογής δεν είναι απλώς μια στατική στιγμή στον χρόνο. Είναι μια ερμηνεία, ένας διάλογος της μνήμης με εκείνο το τώρα, ένα ζωντανό καρέ... μετά το τρίτο κουδούνι.

● Εως 14/9/2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

ΘΕΑΤΡΟ

Ορέστεια

Η εμβληματική τριλογία του Αισχύλου «Ορέστεια» σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, στην πρώτη συνεργασία τού διεθνώς καταξιωμένου Ελληνα σκηνοθέτη και δασκάλου με το Εθνικό Θέατρο, αποτέλεσε από τις σπουδαιότερες στιγμές στην πρόσφατη ιστορία του ελληνικού θεάτρου και συνεχίζεται και φέτος.

● 22, 23/8 στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Διάρκεια: 200’. Εισιτήρια από 5 ευρώ στο aefestival.gr

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ

«Ο Λόγος»

«Οταν είδα το “Ο Λόγος” κατάλαβα τι σημαίνει σινεμά που δεν λέει απλώς μια ιστορία, αλλά σε οδηγεί σε μια εσωτερική αποκάλυψη» είχε πει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Η αριστοτεχνική αυτή ταινία του Καρλ Ντράγιερ προβάλλεται ξανά σε επανέκδοση. Μία ταινία την οποία οι ακαδημαϊκοί τη μελετούν ως μια «δοκιμασία κινηματογραφικής συνέπειας» που σπάει τις συμβάσεις του ρεαλισμού.

● Στα σινεμά, από τη New Star

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ξαρχάκος

Μετά από ένα μουσικό ταξίδι σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας και στο Λυκαβηττό, το «Ταξίδι στο Φως» του Σταύρου Ξαρχάκου καταλήγει στο Ηρώδειο. Πρόκειται για μία συναυλία-γιορτή, με τραγούδια και ορχηστρικά του, ενώ για πρώτη φορά ο μεγάλος μας συνθέτης καλεί μία λαϊκή ερμηνεύτρια, από τις ελάχιστες που έχουμε, να συμμετέχει: την Πίτσα Παπαδοπούλου. Μαζί τους οι: Δ. Μπάσης, Η. Σαΐα, Θ. Βουτσικάκης.

● 8/9 (sold out) και 12/10 στις 21.00, στο Ηρώδειο. Προπώληση: www.ticketservices.gr

ΣΙΝΕΜΑ

«Διαμάντια»

Ρώμη, δεκαετία του ’70: η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Aλμπέρτα και Γκαμπριέλα Κανόβα, οι οποίες διευθύνουν το εργαστήριο Κανόβα στη Ρώμη - έναν θρυλικό οίκο ραπτικής όπου δημιουργούνται κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Η ταινία «Διαμάντια» του Φερζάν Οζπετεκ είναι μία ερωτική επιστολή στις γυναίκες, μία ωδή στη μαγεία του σινεμά και τη δύναμη των γυναικών, στην οποία πρωταγωνιστούν 18 κορυφαίες Ιταλίδες ηθοποιοί.

● Στα σινεμά, από τη Weirdwave