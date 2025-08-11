Υψηλά κέρδη για τη HelleniQ Energy

Διατήρηση της κερδοφορίας πολύ κοντά στα περσινά μεγέθη ανακοίνωσε η HelleniQ Energy για το 2ο τρίμηνο του 2025 παρά -όπως αναφέρει- τη μειωμένη παραγωγή, λόγω της προγραμματισμένης γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Τα Συγκρίσιμα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα 72 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά EBITDA διαμορφώθηκαν στα 112 εκατ. ευρώ, αποδίδοντας τη διαφορά στη μείωση των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου 2025 και της αντίστοιχης επίδρασης στην αποτίμηση αποθεμάτων.

Με βάση αυτά τα κέρδη, η θυγατρική HelleniQ Renewables Romania απέκτησε το 100% της Ansthall Green Energy SRL, η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή αιολικό έργο στην περιοχή Galati της Ανατολικής Ρουμανίας, με αδειοδοτημένη ισχύ 96 MW. Η κατασκευή του έργου ξεκινά άμεσα, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027. Το έργο θα έχει εξασφαλισμένο έσοδο για 12 έτη μέσω διμερούς εικονικής σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ίδια θυγατρική υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Helios & Wind Energy SRL, η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή αιολικό έργο στην περιοχή Vaslui της Ανατολικής Ρουμανίας, με αδειοδοτημένη ισχύ 186 MW και δυνατότητα προσθήκης μονάδας αποθήκευσης (BESS) δυναμικότητας 186 MW/186 MWh.

Αντίστοιχα, η HelleniQ Renewables Bulgaria απέκτησε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Agro NV Properties EOOD, η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή φωτοβολταϊκό στο Haskovo της νότιας Βουλγαρίας, με ισχύ 123 MWp και δυνατότητα προσθήκης μονάδας αποθήκευσης δυναμικότητας 90 MW / 180 MWh. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη δραστηριοποίησης του ομίλου HelleniQ Energy στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΑΠΕ στη Βουλγαρία.

Προς το τέλος της χρονιάς -στο δ' τρίμηνο- αναμένεται η έναρξη της κατασκευής δύο νέων έργων αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS) στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 50 MW (200 MWh), τα οποία έχουν επιλεγεί από την γ' ανταγωνιστική διαδικασία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τη λήψη επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ).

Σύμφωνα με τον όμιλο, η ζήτηση στην εσωτερική αγορά ανήλθε σε 1,6 εκατ. τόνους το β' τρίμηνο 2025, υψηλότερα κατά 6% ετησίως, με την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης να βελτιώνεται κατά 3% σε σχέση με το β' τρίμηνο 2024. Η ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα αυξήθηκε κατά 4%, ενώ για τα καύσιμα ναυτιλίας κατά 6%, υποστηριζόμενη από τις νέες προδιαγραφές περιεκτικότητας σε θείο που ίσχυσαν από την 1η Μαΐου 2025 στη Μεσόγειο.