Η πιο γλυκιά γιορτή επιστρέφει!

Από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η 9η Γιορτή Μελιού μας καλεί να ζήσουμε από κοντά την πιο γλυκιά εμπειρία της χρονιάς.

80 μελισσοκόμοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας — από τα βουνά της Ηπείρου και τα δάση της Μακεδονίας, ως τα νησιά του Αιγαίου και τα άνθη της Κρήτης — ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν μαζί τους το άρωμα, το χρώμα και την ψυχή του τόπου τους. Θυμάρι, πεύκο, έλατο, πορτοκαλιά, καστανιά, ρείκι… κάθε βαζάκι κρύβει μέσα του τη δουλειά, τον μόχθο και την αγάπη των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την τέχνη της μέλισσας.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, 17:30 – Εγκαίνια

Μια επίσημη γλυκιά στιγμή, γεμάτη χαρά και συγκίνηση, με όλους τους μελισσοκόμους παρόντες για να δώσουν το δικό τους στίγμα σε μια γιορτή που έγινε θεσμός.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 17:30 – Γλυκό Ρεκόρ!

Φτιάχνουμε το μεγαλύτερο παστέλι 20 μέτρων, με μέλι από τους ίδιους τους μελισσοκόμους μας!

Ένα γλυκό ρεκόρ που θα μείνει αξέχαστο, φτιαγμένο με μεράκι, συνεργασία και… πολύ μέλι!

Κάθε μέρα, από 10:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ, ο προαύλιος χώρος του Ζαππείου μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή κυψέλη γεμάτη γεύσεις, δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Προαύλιος Χώρος Ζαππείου, Αθήνα

30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2025

10:00 – 21:00

Είσοδος Ελεύθερη