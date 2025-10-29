Βουραϊκός και Ζαχλωρού - μια μονοήμερη απόδραση που μαγεύει

Στα σπλάχνα του Χελμού, στην καρδιά του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού–Βουραϊκού της UNESCO, ένα μαγικό φαράγγι και ένα πανέμορφο χωριουδάκι υποδέχονται κάθε Σαββατοκύριακο εκατοντάδες επισκέπτες.

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού ιστοτόπου Views of Greece θα ταξιδέψουμε στον νομό Αχαΐας και στο παραλιακό Διακοφτό. Στη συνέχεια, με αυτοκίνητο ή με το ξακουστό οδοντωτό τραίνο, θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή γνωστή για την άγρια φυσική της ομορφιά, η οποία θα μας οδηγήσει στην ιστορική Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, στη γραφική Ζαχλωρού και στο εντυπωσιακό φαράγγι του Βουραϊκού.

Το απόγευμα θα απολαύσουμε έναν καφέ στα πάντα-ενδιαφέροντα Καλάβρυτα, χαζεύοντας την ήρεμη ζωή της μικρής ορεινής πόλης. Η περιοχή, αν και ιδιαίτερα δημοφιλής ως χειμερινός προορισμός, αυτή την εποχή - πριν κατακλυστεί από τους εκδρομείς του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων - αποκαλύπτει μια διαφορετική γοητεία. Κρύβει πολλές εκπλήξεις και μαγεύει τον επισκέπτη με την απαράμιλλη φυσική της ομορφιά και τα γλυκά φθινοπωρινά της χρώματα.

