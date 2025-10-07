Αθήνα, 16°C
Αθήνα
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
16°C
16.9° 14.9°
3 BF
73%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.8° 11.6°
4 BF
72%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
16.0° 13.3°
3 BF
71%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
47%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.9° 12.9°
0 BF
88%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
1 BF
59%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
4 BF
46%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.7° 15.7°
2 BF
69%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.8° 19.4°
5 BF
46%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.1° 16.0°
1 BF
74%
Ερμούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
18.4° 18.4°
3 BF
72%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.7° 16.7°
3 BF
63%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
6 BF
55%
Λάρισα
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.2° 14.2°
1 BF
58%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.7° 15.6°
2 BF
55%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.8° 21.6°
4 BF
71%
Χαλκίδα
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.5° 15.5°
4 BF
71%
Καβάλα
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.3° 13.3°
3 BF
79%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
12°C
12.0° 12.0°
3 BF
87%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
0 BF
65%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 07 Οκτωβρίου, 2025
Λαδωνάς
Views of Greece

Περιπλάνηση στις όχθες του ποταμού Λάδωνα – συναρπαστικό διήμερο

ΝΗΣΙΔΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Θοδωρής Αθανασιάδης
Ο ποταμός Λάδωνας κρύβει μια απαράμιλλη ομορφιά που μπορεί να συναρπάσει όσους επισκέπτονται τη Πελοπόννησο.

Με αφετηρία ένα ήσυχο αλλά ιστορικό ορεινό χωριό και με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site viewsofgreece.gr θα περιηγηθούμε στα χωριά και στα τοπία που ξεδιπλώνονται γύρω από τις όχθες του ποταμού Λάδωνα και της τεχνητής του λίμνης.

Από το χωριό Δάφνη Αχαΐας, θα αναζητήσουμε το θρυλικό Γεφύρι της Κυράς, θα περπατήσουμε στα καταπράσινα παραποτάμια δάση, και θα ανακαλύψουμε τις πηγές του ποταμού, που ο Παυσανίας περιέγραψε ως “το ωραιότερο και καθαρότερο ποτάμι της Πελοποννήσου”.

Views of Greece

Η πρόσβαση στην περιοχή είναι αρκετά εύκολη μέσω του παλαιού εθνικού δρόμου Τρίπολης – Πατρών, γεγονός που την καθιστά ιδανική για μια διήμερη εξόρμηση με φυσιολατρικό χαρακτήρα.

Views of Greece

Δείτε ολόκληρο το άρθρο, απολαύστε το κατατοπιστικό και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βρείτε ιδέες για σύντομες αποδράσεις, συναρπαστικές πεζοπορικές διαδρομές, αλλά και προτάσεις για δραστηριότητες μέσα στο ποτάμι. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Views of Greece

Επειδή πάντα, πρώτα το ζούμε και μετά το γράφουμε και όλοι οι προορισμοί δεν είναι ίδιοι, για μια ακόμη φορά θα αναφερθούμε και εδώ σε ταξιδιωτικές αλήθειες που καταγράψαμε με ρεπορτάζ στο πεδίο, ώστε να αποκομίσετε τις σωστές πληροφορίες και να αποφύγετε τις κακοτοπιές…
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Περιπλάνηση στις όχθες του ποταμού Λάδωνα – συναρπαστικό διήμερο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual