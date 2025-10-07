Περιπλάνηση στις όχθες του ποταμού Λάδωνα – συναρπαστικό διήμερο

Ο ποταμός Λάδωνας κρύβει μια απαράμιλλη ομορφιά που μπορεί να συναρπάσει όσους επισκέπτονται τη Πελοπόννησο.

Με αφετηρία ένα ήσυχο αλλά ιστορικό ορεινό χωριό και με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site viewsofgreece.gr θα περιηγηθούμε στα χωριά και στα τοπία που ξεδιπλώνονται γύρω από τις όχθες του ποταμού Λάδωνα και της τεχνητής του λίμνης.

Από το χωριό Δάφνη Αχαΐας, θα αναζητήσουμε το θρυλικό Γεφύρι της Κυράς, θα περπατήσουμε στα καταπράσινα παραποτάμια δάση, και θα ανακαλύψουμε τις πηγές του ποταμού, που ο Παυσανίας περιέγραψε ως “το ωραιότερο και καθαρότερο ποτάμι της Πελοποννήσου”.

Η πρόσβαση στην περιοχή είναι αρκετά εύκολη μέσω του παλαιού εθνικού δρόμου Τρίπολης – Πατρών, γεγονός που την καθιστά ιδανική για μια διήμερη εξόρμηση με φυσιολατρικό χαρακτήρα.

Δείτε ολόκληρο το άρθρο, απολαύστε το κατατοπιστικό και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βρείτε ιδέες για σύντομες αποδράσεις, συναρπαστικές πεζοπορικές διαδρομές, αλλά και προτάσεις για δραστηριότητες μέσα στο ποτάμι. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Επειδή πάντα, πρώτα το ζούμε και μετά το γράφουμε και όλοι οι προορισμοί δεν είναι ίδιοι, για μια ακόμη φορά θα αναφερθούμε και εδώ σε ταξιδιωτικές αλήθειες που καταγράψαμε με ρεπορτάζ στο πεδίο, ώστε να αποκομίσετε τις σωστές πληροφορίες και να αποφύγετε τις κακοτοπιές…

