Απόδραση σε τέσσερις πόλεις που λάμπουν το φθινόπωρο

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site viewsofgreece.gr επιλέξαμε και σας προτείνουμε φθινοπωρινές εκδρομές σε τέσσερις ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες ελληνικές πόλεις.
Κάτω από τα πυκνά σύδεντρα, που ήδη αρχίζουν να ντύνονται με ζωηρά κοκκινοκίτρινα χρώματα, στις όχθες μιας λίμνης, στο ακροθαλάσσι ή πλάι σε ποτάμι, το φθινόπωρο μας χαρίζει μερικούς από τους πιο ατμοσφαιρικούς περιπάτους.
Από την πόλη των καταρρακτών, τη μαγευτική Έδεσσα, θα βρεθούμε στα νοσταλγικά σοκάκια του πάντα γοητευτικού Ναυπλίου. Έπειτα, τραβώντας προς τον βορρά, θα χαθούμε στις γειτονιές της Παλιάς Καβάλας, εκεί όπου οι γλυπτοί όγκοι των βουνών συναντούν το Αιγαίο.
Πιο δυτικά, μας καλωσορίζει η βυζαντινή Καστοριά, με τα παραλίμνια τοπία της, τις παραδοσιακές πέτρινες γειτονιές και τα περίφημα αρχοντικά και εκκλησίες της.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ιδέες για σύντομες αποδράσεις και μικρά μυστικά που θα μετατρέψουν το φθινοπωρινό σας διήμερο σε μια εμπειρία πραγματικά αξέχαστη. Γιατί αυτή η γλυκιά, μελαγχολική εποχή, με τον ήπιο καιρό και τα χρώματα σε έξαρση, είναι ίσως η πιο όμορφη περίοδος για να γνωρίσετε ξανά την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.
Επειδή πάντα, πρώτα το ζούμε και μετά το γράφουμε και όλοι οι προορισμοί δεν είναι ίδιοι, για μια ακόμη φορά θα αναφερθούμε και εδώ σε ταξιδιωτικές αλήθειες που καταγράψαμε με ρεπορτάζ στο πεδίο, ώστε να αποκομίσετε τις σωστές πληροφορίες και να αποφύγετε τις κακοτοπιές…
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας