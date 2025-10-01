Αθήνα, 21°C
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Αποδράσεις
Οι αποδράσεις του φθινοπώρου. | Views of Greece

Απόδραση σε τέσσερις πόλεις που λάμπουν το φθινόπωρο

ΝΗΣΙΔΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
efsyn.gr
Από την Έδεσσα μέχρι το Ναύπλιο και από τη Καβάλα μέχρι τη Καστοριά, το ελληνικό φθινόπωρο είναι πάντα εκεί για να μας γοητεύει.

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site viewsofgreece.gr επιλέξαμε και σας προτείνουμε φθινοπωρινές εκδρομές σε τέσσερις ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες ελληνικές πόλεις.

Κάτω από τα πυκνά σύδεντρα, που ήδη αρχίζουν να ντύνονται με ζωηρά κοκκινοκίτρινα χρώματα, στις όχθες μιας λίμνης, στο ακροθαλάσσι ή πλάι σε ποτάμι, το φθινόπωρο μας χαρίζει μερικούς από τους πιο ατμοσφαιρικούς περιπάτους.

Από την πόλη των καταρρακτών, τη μαγευτική Έδεσσα, θα βρεθούμε στα νοσταλγικά σοκάκια του πάντα γοητευτικού Ναυπλίου. Έπειτα, τραβώντας προς τον βορρά, θα χαθούμε στις γειτονιές της Παλιάς Καβάλας, εκεί όπου οι γλυπτοί όγκοι των βουνών συναντούν το Αιγαίο.

Views of Greece

Πιο δυτικά, μας καλωσορίζει η βυζαντινή Καστοριά, με τα παραλίμνια τοπία της, τις παραδοσιακές πέτρινες γειτονιές και τα περίφημα αρχοντικά και εκκλησίες της.

Views of Greece

Δείτε ολόκληρο το άρθρο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ιδέες για σύντομες αποδράσεις και μικρά μυστικά που θα μετατρέψουν το φθινοπωρινό σας διήμερο σε μια εμπειρία πραγματικά αξέχαστη. Γιατί αυτή η γλυκιά, μελαγχολική εποχή, με τον ήπιο καιρό και τα χρώματα σε έξαρση, είναι ίσως η πιο όμορφη περίοδος για να γνωρίσετε ξανά την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Views of Greece

Επειδή πάντα, πρώτα το ζούμε και μετά το γράφουμε και όλοι οι προορισμοί δεν είναι ίδιοι, για μια ακόμη φορά θα αναφερθούμε και εδώ σε ταξιδιωτικές αλήθειες που καταγράψαμε με ρεπορτάζ στο πεδίο, ώστε να αποκομίσετε τις σωστές πληροφορίες και να αποφύγετε τις κακοτοπιές…


 

Απόδραση σε τέσσερις πόλεις που λάμπουν το φθινόπωρο

